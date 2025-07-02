2025年ETF配息王降臨！00961首配狂噴15%年化率　航運雙雄加持更給力

▲採月配息、FT臺灣永續高息（00961）上市掛牌滿八個月後迎來首次配息。（圖／Unsplash）

記者錢雅慧／綜合報導

採月配息、FT臺灣永續高息（00961）上市掛牌滿八個月後迎來首次配息，1日正式公告每股配發0.115元，以當日收盤價9.27元計算，單次配息率1.24%，年化殖利率衝15%，顯見受惠於首次配息累積上市以來可觀現金股息及資本利得，替投資人帶來較豐厚的回報，因此，投資人可以在最後買進日7月15日前買進00961，就享有首配帶來雙位數報酬率，股息預計於8月8日發放。

根據台股高股息ETF歷史表現分析，首次配息往往帶來可觀報酬，以市場熱度很夯的3檔高股息ETF首次配息記錄來驗證，中信成長高股息（00934）在上市掛牌後八個月首配息，當次創下逾19%驚人年化報酬率，也是在上市後八個月首配息的群益台灣精選高息（00919）則有10.63%的年化配息率，至於復華台灣科技優息（00929）掛牌後隔月首配息，也有近8%年化報酬率。

00961在首度配息前的5月進行換股大調整，厚植了首配的配息實力，其中降低了半導體產業的配置比例，主要是著眼於雖然半導體受惠於AI需求強勁，但其資本密集特性使股息政策相對保守，同時將配息優渥航運業比重大幅提升。

以00961在6月底持股明細來看，長榮、陽明分居持股一、二位，長榮早在6月中除息，此次配發32.5元為歷史次高水準，股息預計7月中入帳，至於陽明預計7月9日除息，預估殖利率也有逾10%，股息8月1日入帳。

專家提醒，投資人想卡位00961的首配息行情，應注意進場時點，密切留意ETF溢價情況，當價格與淨值接近甚至貼水時，才是相對合理的買點。

富蘭克林華美投信旗下多檔ETF於7月1日公布最新配息資訊，其中「FT投資級債20+（00982B）」及「FT臺灣Smart（00905）」將分別配發每股0.052元及0.1元，年化配息率分別達6.81%及2.9%。

投資人若要參與此波配息，需注以下重要時程：

最後買進日：7月15日

除息交易日：7月16日

股息發放日：8月8日





