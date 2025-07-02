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若關稅寬限期不延長加上台幣升值　法人估貨櫃船運H2業績大減

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲因關稅與幣值問題，法人估貨櫃船運下半年獲利大減。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

川普重申關稅寬限期將不會延長，全美零售聯合貨(NRF)預估，關稅寬限到期後，美國進口櫃量將明顯減少，今(2)日有法人出報告指出，美國進口櫃量減少，等同於貨櫃航運及出口至美國的製造業，需求減少，再加上新台幣大幅升值對毛利率的衝擊，下半年獲利將明顯低於上半年，亦低去年同期。

法人分析，美國4月9日展開90天關稅寬限期，NRF預估美國港口6月及7月進口櫃量處於月增狀態，但與去年同期相較是下滑的。

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依據NRF的預估，美國港口進口櫃量6月為 ： 2.01百萬箱，月增5.2%，年減6.1%；7月2.13百萬箱，月增6.0%，年減8.2%。7月9日關稅寬限到期，NRF預估美國港口進口櫃量大減，貨櫃航運及出口到美國的製造業將首當其衝，8月估 1.98百萬箱，月減7.0%，年減14.7%；9月1.78百萬箱，月減10.1%，年減21.6%；10月1.80百萬箱，月增1.1%，年減19.6%。

若依照NRF的預估，則貨櫃航運及出口到美國的製造業，2025年2H業績YoY將大幅滑落；再加上新台幣大幅升值對毛利率的衝擊，則今年下半年獲利將明顯低於上半年，亦低去年同期。

今年6月單月新台幣升值0.1%，幾乎持平，主要靠央行在6月30日大動作阻升，第二季單季新台幣升值9.88%。今日盤中1美元兌換28.95元新台幣，相較6月底，新台幣升值3.2%。

關鍵字： 關稅寬限期不延長台幣升值法人貨櫃船運H2業績大減

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