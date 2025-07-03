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抽中拼賺6.45萬！　昕奇雲端申購今最終日

▲▼昕奇雲端董事長許承強（中）。（圖／昕奇雲端提供）

▲昕奇雲端董事長許承強（中）。（圖／昕奇雲端提供）

記者高兆麟／台北報導

昕奇雲端（7747）配合上櫃前公開承銷，7月1日至3日辦理公開申購，今日來到最後一天，以1日市價計算，抽中有望1張現賺6.45萬元，昕奇雲端也預計7月7日抽籤，暫定7月11日掛牌。此外，該公司預計8月22日發放現金股利4元，8月1日為除息基準日，7月27日為最後過戶日。

昕奇雲端第一季營收達新台幣4.33億元，較去年同期大幅增長42.12%，稅後淨利則為2946萬元，年增34.33%，雙雙創下新高，基本每股盈餘（EPS）達1.25元，年增31.64%。受惠AI及雲端需求持續上升，透過自主研發的FinOps平台ARMIN與F2SU（a friend to startups）新創賦能價值體系推動，截至今年第一季該公司已連續21季實現季對季營收成長。

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回顧過去五年，昕奇雲端季營收由20Q1的7716萬元成長5.6倍至25Q1的4.32億元，稅前淨利更是由20Q1的393萬元成長高達9.6倍至25Q1的3789萬元，獲利的成長更高於營收的成長。同時，公司營業費用率已從20Q1的17%降至25Q1的6.6%，創歷史新低，顯示其「非線性獲利成長」趨勢成形。

此外，透過F2SU的絕對優勢與經濟規模效應，昕奇雲端得以維持極高的客戶黏著度。2025年第一季，公司客戶淨留存率（Net Dollar Retention Rate）高達104%，而流失率僅有0.93%，充分展現其高成長、高獲利與高黏著度的獨特優勢。

受惠於全球雲端與人工智慧（AI）需求爆發，昕奇雲端近年營運表現穩健成長。根據調研機構Gartner預測，至2027年全球IT支出將達6.47兆美元，雲端支出占比持續提升。其中與公有雲密切相關的IaaS（基礎設施即服務）與PaaS（平台即服務）市場滲透率將自2023年之6.1%成長至10.3%，市場規模將從2870億美元翻倍至6660億美元，年複合成長率（CAGR）達22%；AI市場更將出現指數型成長，營收預估從2022年的280億美元躍升至2027年的4800億美元，成長幅度高達15倍，CAGR達72%。

法人表示，公司23日業績發表後獲得極佳迴響，紛紛樂見昕奇雲端茁壯並往國際佈局，扮演全球AI雲端兵工廠的角色，助力新創企業的成長。

目前昕奇海外營收佔比達58%，橫跨香港、日本、馬來西亞、新加坡與印尼。其中，日本市場的「零到一」突破尤具代表性，進入僅一年，營收即佔總體13%。透過小規模團隊在地化推廣結合總部管理後台，公司成功克服日本新創圈

的封閉性，驗證其商業模式具備高擴展性與無邊界特性。未來，昕奇雲端更將以亞洲為起點，複製日本成功模式至澳洲、加州等高ARPU （每位用戶平均營收）潛力市場，以「無邊界」雲服務拓展國際新經濟版圖。

關鍵字： 昕奇雲端

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