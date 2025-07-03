一早入帳近4萬！勞保局今發錢　7月有「20筆津貼」一次看

▲勞保局今發放國民年金保險生育給付，一次發給2個月，生一胎可領近4萬元。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

勞動部勞工保險局今（3日）發放國民年金保險生育給付，符合資格的被保險人可一次領取2個月給付，生一胎可獲3萬9522元。勞保局呼籲民眾刷存摺確認款項是否入帳，並提醒下周起將陸續發放勞保年金、勞退月退休金等19筆津貼，發放作業持續至月底。

勞保局說明，只要在國民年金加保期間分娩或早產，且未請領其他社會保險生育給付者，即可申請這項給付。目前國民年金月投保金額為1萬9761元，生育給付按2個月計算，單胎可領3萬9522元；若為雙胞胎則發給4個月，三胞胎以上按比例增給6個月。此外，勞保局強調，申請時效為分娩或早產次日起5年內，逾期將無法請領。

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除了今天的生育給付外，7月還有多項津貼將依時程發放，包括：

一、7月10日：國民年金保險生育給付

二、7月15日：國民年金保險喪葬給付

三、7月17日：國民年金保險生育給付

四、7月18日：農民月退休儲金、老農津貼

五、7月24日：國民年金保險生育給付

六、7月25日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

七、7月30日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）

八、7月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

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