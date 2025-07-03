美越達成貿易協議！3檔製鞋股同亮燈　2成衣股同創高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美越達成貿易協議，美國針對越南部分出口產品徵收20%關稅，消息傳來激勵今（3）日成衣、製鞋類股呈現大漲格局，來億-KY（6890）、志強-KY（6768）、鈺齊-KY（9802）等三檔製股同步以漲停板開出，豐泰（9910）、中傑-KY（6965）漲幅落在6～7%，而成衣股聚陽（1477）、儒鴻（1476）同步攀高。

美越達成關協議也助漲Nike股價，股價上4.06%，以76.39美元作收，而越南有生產基地製鞋、成衣一吐悶氣，製鞋股王-來億重登300元大關，以316元漲停價開出，最大客戶愛迪達，銷售占比約58%，第二大則是Nike集團旗下的Converse、占比21.4%，第三名Deckers旗下品牌HOKA、占比13.4%。

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豐泰主要生產的鞋款Nike全球銷售量高占比，占營收占比超過八成，第一季稅後淨利11.48億元、年減9.6%，每股稅後盈餘（EPS）1.16元，法人預，豐泰主要客戶Nike，半年仍處於營運調整期，預計下半年將恢復往年成長動能，2025年營收與獲利表現將優於2024年。

寶成（9904）於昨（2）日收盤價為35.05元，今日除息每股配息1.7元，除息參考價33.35元受到製鞋類股漲勢帶動，早盤最高衝上33.95元，衝高之後賣壓湧現，股價立即翻黑，最低來到31.75元。

