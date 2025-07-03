快訊／台股收盤大漲135.23點　台積電漲5元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲135.23點，以22712.97點作收，漲幅0.6％，成交量3743.61億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲129.67點開出，指數開高走高，盤中最高達22816.2點，最低22700.86點，終場收在22712.97點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1090元，漲幅0.46％；鴻海（2317）上漲2元至164元；聯發科（2454）維持平盤至1270元；廣達（2382）下跌2元來到280元；長榮（2603）上漲2元至203元。

今天漲幅前5名個股為勝德（3296）上漲1.9元，漲幅10％；瑞利（1512）上漲0.75元，漲幅10％；力積電（6770）上漲1.6元，漲幅9.97％；東台（4526）上漲2.55元，漲幅9.92％；東哥遊艇（8478）上漲20.5元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為寶成（9904）下跌2.3元，跌幅6.9％；天瀚（6225）下跌0.85元，跌幅6.75％；嘉聯益（6153）下跌1元，跌幅6.56％；隆銘綠能（3018）下跌1元，跌幅6.33％；意騰-KY（7749）下跌40元，跌幅6.13％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 勝德（3296） 20.9 ▲1.9 ▲10.0％ 瑞利（1512） 8.25 ▲0.75 ▲10.0％ 力積電（6770） 17.65 ▲1.6 ▲9.97％ 東台（4526） 28.25 ▲2.55 ▲9.92％ 東哥遊艇（8478） 228.5 ▲20.5 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 寶成（9904） 31.05 ▼2.3 ▼6.9％ 天瀚（6225） 11.75 ▼0.85 ▼6.75％ 嘉聯益（6153） 14.25 ▼1.0 ▼6.56％ 隆銘綠能（3018） 14.8 ▼1.0 ▼6.33％ 意騰-KY（7749） 612.0 ▼40.0 ▼6.13％

資料來源：證交所