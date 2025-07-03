快訊／台股收盤大漲135.23點　台積電漲5元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲135.23點，以22712.97點作收，漲幅0.6％，成交量3743.61億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲129.67點開出，指數開高走高，盤中最高達22816.2點，最低22700.86點，終場收在22712.97點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1090元，漲幅0.46％；鴻海（2317）上漲2元至164元；聯發科（2454）維持平盤至1270元；廣達（2382）下跌2元來到280元；長榮（2603）上漲2元至203元。
今天漲幅前5名個股為勝德（3296）上漲1.9元，漲幅10％；瑞利（1512）上漲0.75元，漲幅10％；力積電（6770）上漲1.6元，漲幅9.97％；東台（4526）上漲2.55元，漲幅9.92％；東哥遊艇（8478）上漲20.5元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為寶成（9904）下跌2.3元，跌幅6.9％；天瀚（6225）下跌0.85元，跌幅6.75％；嘉聯益（6153）下跌1元，跌幅6.56％；隆銘綠能（3018）下跌1元，跌幅6.33％；意騰-KY（7749）下跌40元，跌幅6.13％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|勝德（3296）
|20.9
|▲1.9
|▲10.0％
|瑞利（1512）
|8.25
|▲0.75
|▲10.0％
|力積電（6770）
|17.65
|▲1.6
|▲9.97％
|東台（4526）
|28.25
|▲2.55
|▲9.92％
|東哥遊艇（8478）
|228.5
|▲20.5
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|寶成（9904）
|31.05
|▼2.3
|▼6.9％
|天瀚（6225）
|11.75
|▼0.85
|▼6.75％
|嘉聯益（6153）
|14.25
|▼1.0
|▼6.56％
|隆銘綠能（3018）
|14.8
|▼1.0
|▼6.33％
|意騰-KY（7749）
|612.0
|▼40.0
|▼6.13％
資料來源：證交所
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