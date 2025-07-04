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獨／涉詐帳戶餘額低於千元關帳　兆豐銀8／20新制上路

▲▼兆豐銀外觀。（圖／兆豐銀提供）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

國銀打詐狠招盡出，兆豐金（2886）旗下兆豐銀公告一連串新措施，首度明文規定，涉詐帳戶「存款餘額在等值新台幣一千元以下時，銀行得逕行終止開戶契約」相關規定升級，並將在8月20日生效。

金管會統計，至4月底為止兆豐銀存款餘額約3.04兆元，在國銀排名第9大，依兆豐銀公告，存戶若有涉詐嫌疑，且存款1年以上無交易行為，銀行可依風險評估原則限制或暫停自動化交易功能；若存款餘額在等值新台幣一千元以下時，銀行得逕行終止開戶契約，辦理該帳戶之結清銷戶手續，餘額轉入其他應付款，於存戶申請給付時，依法處理。

兆豐銀同時指出，存戶有下列9種樣態，將認定為異常存款，包括：
1、短期間內頻繁申請開立存款帳戶或設定約定帳號且無法提出合理說明；
2、申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當；
3、提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證；
4、存款帳戶經通報疑為犯罪行為人使用；
5、帳戶內常有多筆小額轉出入交易近似測試行為；
6、短期間內密集使用電子服務或設備與日常交易習慣明顯不符；
帳戶久未往來突有異常交易；
7、所留存聯絡電話與其他警示帳戶開戶人相同；
8、帳戶連結之虛擬帳號於一定期間內多次被列為警示虛擬帳號；
9、有銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本所列表徵之疑似交易態樣等），或該帳戶經依洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及其他法令規定列為暫停給付、警示帳戶、衍生管制帳戶、告誡戶或其他列管帳戶者。

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除了兆豐銀以外，星展銀、滙豐銀等外銀也有設計「自動關帳銷戶」規定，以星展銀為例，對於活期存款帳戶連續12個月無任何交易，且總資產餘額為零的戶頭，將以書面通知存戶後，終止這個戶頭並逕行關戶。
 

關鍵字： 金融國銀兆豐銀詐欺新規定

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