把工作當熱愛　丁雅雯在永慶找到職場與生活平衡

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越來越多人不滿足於職場只是一份工作，他們追求的是讓自己的熱情、生活與工作能共鳴。而在永慶房屋，丁雅雯服務專員以實際行動證明：工作不是為了生活，而是可以成就更豐富、更快樂的自己，

蛻變之路：從不善社交到特優服務專員

丁雅雯就讀實踐大學家庭研究與兒童發展系，曾在電視台擔任助理導播。畢業後，前往澳洲打工度假兩年，之後又在物流公司擔任行政助理，工作經歷豐富但始終難以找到兼具收入與熱忱的位置，她開始思考，希望找到一份能真正讓人「有成就感」的工作，直到加入永慶房屋的那一天，一切才開始改變。

當時即將跨入 30 歲，她希望能夠加入一間體制穩定、規模大的公司，擁有穩定收入與職涯發展。永慶服務專員工作每月收入 38K 至 43K，還有最高16K季獎金，讓她認為這是一個值得挑戰的選擇。

丁雅雯剛入職時，她坦言自己「不擅長主動與陌生人交談」，內心充滿擔憂。然而在永慶房屋的教育訓練與團隊的支持下，使她成功從「社交焦慮」轉變為全公司的「特優服務專員」。她說，工作初期雖有過迷茫與疲憊，但在前輩們的協助下，她逐漸找出自己的優勢，也開始享受這份工作。

工作內容多元，服務社區具有使命感

丁雅雯分享，服務專員不固定坐辦公室，而是深入社區、及落實企業社會責任，丁雅雯經常化身在地的多功能幫手。過去一年，永慶房屋在雙北地區舉辦了數百場「防詐騙公益講座」，教民眾如何辨識房產詐騙。此外，防疫期間也發揮力量協助在地的疫苗施打站落實防疫。

她說：「看到因為我們協助讓活動更順利，我覺得非常有意義，也明白自己工作不是紙上談兵，而是真正關係到社區的運作與品質。我們主動服務商圈、社區或鄰里活動，為地方錦上添花，讓社區因為永慶更加圓滿。」

服務專員完美工時、無加班壓力

永慶房屋在雙北設有近300家直營門市，員工可依地點分配，減少長距離通勤負擔。服務專員沒有業績壓力，固定上下班時間，每月享有 8 至 9 天的排休，若偶爾若有晚間活動，公司也能彈性調整上班時間，真的不需要加班；如果想進修，公司也有資源協助考照。

丁雅雯表示，這份工作讓她重拾了「生活節奏」，每天準時下班可以陪家人吃晚餐、帶寵物散步運動，甚至計畫全家出國旅遊、帶寵物環島。工作與生活平衡，有了更多自主規劃的時間與機會，最重要的是，永慶提供的制度讓她覺得踏實，月薪起薪 38K，再加上季獎金、租賃獎金，收入穩定在 4 萬以上。「最重要的是，我不用因為業績而焦慮。」

2025 年永慶房屋持續招募服務專員，提供每月38K起與最高16K季獎金，無業績壓力；同時若協助租賃還能拿額外獎金。丁雅雯並鼓勵如果對不動產業有興趣，推薦嘗試服務專員這份工作。