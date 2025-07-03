日圓天天甜！收「0.2038」平史上最友善換匯價　明戰新紀錄

▲日圓史上最甜價又來了。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣1元直接換5日圓的日子有望來臨！受到對等關稅談判等因素影響，新台幣今（3）日盤中直升，一舉攻破29元大關，台銀日圓現鈔換匯賣出價以「0.2038」作收，追平史上最甜換匯價，在市場預期「新台幣天天強升、日圓天天甜」的情況下，明（4）日有望挑戰新紀錄。

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▲日圓現鈔匯價近期天天都甜。（圖／翻攝台銀官網）

匯銀主管指出，台銀日圓現鈔賣出價已連續17個交易日未在0.21字頭表現，6月27日盤中短暫出現「0.2038」史上新低價位後，市場多認為隨時都有可能再一次破紀錄，今日直接以0.2038作收，有利明日開盤再迎來新一波甜甜價。

據《彭博》報價，日圓兌美元多在143.86的水位橫移，震盪不大；不過今天新台幣以28.828元作收，明日可望衝破28.8元整數心理關卡，交叉匯率下確實可期。

交易員指出，台銀現金匯率收0.2038，而新台幣兌日圓即期匯價看到0.2023也是史上最甜，國銀線上換匯VIP大戶部分透過減價折扣或議價，確實看得到0.2，也就是新台幣1元換5日圓，暑假赴日旅遊，日圓標價商品「直接除以5」即可算出實際匯價，相當好康。