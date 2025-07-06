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日本今治造船獲JMU經營權　台船兩任董座看依然難與大陸對抗

▲陽明不少船隻都是今治建造。圖左起陽明前董事長謝志堅與今治社長檜垣幸人的簽約照（圖／陽明提供）

▲陽明不少船隻都是今治建造。圖左起陽明前董事長謝志堅與今治社長檜垣幸人的簽約照（圖／陽明提供）

記者張佩芬／綜合報導

日本媒體報導，該國最大的今治造船，對第二大的日本造船聯合株式會社(JMU)投資比例從30%提高為60%，將取得經營權以擴大營運規模，降低造船材料採購成本，好與韓國及大陸造船廠對抗。對此台船(2208)兩位卸任董事長鄭文隆與譚泰平都認為，大陸造船業太強了，有強大的工業基礎、完整的供應鏈，他國難以對抗。

日本造船業在二十世紀中期拿到全球第一寶座，在榜首曾擁有超過40年的紀錄，直至上世紀末才被韓國超越，2023年日本造船總產量約為1千萬噸，較前5年下降30％；2024年中國在全球造船訂單市占率高達70.6%，韓國市佔率為16.7%，日本僅剩4.9%。

今治造船由檜垣家族成立於1901年，擁有124年歷史，台灣多數船公司幾乎都在今治造過船，2021年蘇伊士「長賜輪」擱淺事件，該輪即由今治建造，今治旗下的正榮汽船租給長榮海運(2603)使用；今年3月陽明海運向正榮汽船購入3艘建造中的8000箱(20呎櫃)新世代甲醇雙燃料貨櫃船，也是由今治建造；國內擁有最大散裝船隊的慧洋-KY(2637)是今治長期客戶。

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▲今治社長檜垣幸人(左一)曾專程來台參加大客戶慧洋海運尾牙；左二起慧洋董事長藍俊昇、日本海事協會會長上田德、嘉能可租船部總經理華傑夫。(圖／記者張佩芬攝）

▲今治社長檜垣幸人(左一)曾專程來台參加大客戶慧洋海運尾牙；左二起慧洋董事長藍俊昇、日本海事協會會長上田德、嘉能可租船部總經理華傑夫。(圖／記者張佩芬攝）

鄭文隆與譚泰平認為，今治的造船工藝與長期建立的口碑，加上有日本本國船公司支持，在國際造船市場仍將居於重要地位，但是要說與韓國、日本對抗，以日本的大環境來看並不容易，造船業除了要有完整供應鏈與工業基礎，也是人工密集的行業，另日本變動很大的日幣匯率，也是一大不利因素。

今治收購JMU的金額尚未公開，將向日本國內外相關部門申報申請核准，預計還需要數月時間，收購股份後，今治在JMU中的表決權比例將達到60%，而原本各為35%的JFE控股和IHI將分別降至20%。

今治是在2021年買下JMU3成股份，並與JMU成立合資公司「日本Shipyard」，在設計和行銷等方面展開合作。但由於今治與JMU存在競爭關係，無法共用材料採購價格等涉及成本競爭的資訊。

日本經濟新聞分析，在造船領域，南韓企業在環保型船舶接單方面獲得了政府的支援，中國企業則因人工費用和鋼材採購價格較低而佔據優勢。今治造船打算通過將JMU納為子公司，增強成本競爭力，應對中韓企業。

大陸媒體分析，2024年今治造船的建造量為328萬總噸，是全球第6大造船廠，JMU為141萬總噸，居全球第12位。 如果將今治造船和JMU的數據簡單相加，則總量達到469萬總噸，將超越南韓韓華海洋(Hanwha Ocean，370萬總噸)，躍居全球第4位。雖然與總噸位為1333萬噸的中國船舶集團(CSSC)相比尚有差距，但規模已接近排名第二的南韓HD現代(614萬噸)和排名第三的南韓三星重工(561萬噸)。

關鍵字： 今治造船JMU經營權台船兩任董座難與大陸對抗

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