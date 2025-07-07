川普關稅快開獎！台積電跌10元至1075　指數跌逾110點失守22500

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普揚言對等關稅結果將在近期宣布，有逾100個國家稅率將回到4月2日時的水準，國際股市多觀望，台股今（7）日開盤在台積電跌10元至1075元，指數跌逾110點失守22500點整數關卡，回測22400點。

台股今（7日）以22550.14點開出，指數上漲2.64點，漲幅0.01％，隨後翻黑。今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1080元，跌幅0.46％，隨後跌幅擴大，下跌10元至1075元；鴻海（2317）維持平盤至161元；聯發科（2454）上漲10元至1300元；廣達（2382）下跌0.5元來到277.5元；長榮（2603）維持平盤至200.5元。

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美股7月4日遇獨立紀念日休市，上周最後一個交易日則普遍收紅。道瓊工業指數7月3日終場上漲344.11點或0.77%、收44828.53點；那斯達克指數上漲207.97點或1.02%，收20601.10點；S&P 500指數上漲51.93點或0.83%，收6279.35點；費城半導體指數上漲36.07點或0.64%，收5647.12點。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲344.11點或0.77％，收在44828.53點；標準普爾500指數上漲51.93點或0.83％，收6279.35點；那斯達克指數上漲207.97點或1.02％，收在20601.1點；費城半導體指數上漲36.07點或0.64％，收5647.12點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44828.53 ▲344.11 ▲0.77% S&P500 6279.35 ▲51.93 ▲0.83% NASDAQ 20601.1 ▲207.97 ▲1.02% 費城半導體指數 5647.12 ▲36.07 ▲0.64%

資料來源：證交所