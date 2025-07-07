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台幣失速風暴／貨幣戰首部曲科技大廠損失「以億起跳」

外界擔心大立光面臨的匯損問題。（圖／方萬民攝、報系資料照）

▲外界擔心大立光面臨的匯損問題。（圖／方萬民攝、中時報系資料照）

圖文／CTWANT

新台幣兌美元匯率第二季狂升10.97％，寫下單季最大升值紀錄，台股法人及各大電子廠、科技廠忙著計算匯兌損失的衝擊，台積電（2330）董事長魏哲家說，新台幣每升1%、毛利率就會降0.4%，電子代工廠則約莫0.3%到0.5%，新台幣暴力升值宛如吞食毛利的大魔王，美系法人警告，台灣大型科技硬體廠商今年營收恐出現5%到10%的下滑風險。

「沒有樂觀的理由」，光學元件廠大立光 (3008) 在6月6日的股東會，業界老實樹、董事長林恩平提到今年因「川普2.0」導致的全球不確定性，會影響客戶的預測和拉貨需求，而光是5月的匯率波動，就已影響大立光的毛利率約4到5%，美元部分「不可避免的，就是匯損。」

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法人表示，若以2023年為例，第3季匯率由32.27元，升至第4季的30.705元，當時大立光的業外匯損就高達28.5億元，侵蝕獲利逾兩個股本，而今年可能更慘。

一家在多國都有據點、有各種貨幣可調度的半導體業者跟CTWANT記者透露，「5月初那波新台幣升值，真的是殺得所有人措手不及。」包括品牌廠、設備廠，以及記憶體、PCB等大廠都在那幾日緊急召開內部會議，看是要減少美元部位，還是要跟客戶討論最新的報價方式，先穩住軍心。

台積電董事長魏哲家坦言匯率影響毛利。（圖／方萬民攝）

▲台積電董事長魏哲家坦言匯率影響毛利。（圖／方萬民攝）

「這是一個很大的數目」護國神山台積電在6月股東會時，妙語如珠的董事長魏哲家在被問到匯率時，難得持負面看法，他說，匯率的確是重要影響台積電毛利率的一環，新台幣每升值1%，毛利率會降0.4%，當時台幣升值近8%，毛利率就會因此降了3點多的百分比，「你如果把它乘以3兆，你就知道我在講什麼」。

CTWANT記者簡單計算，若以2024年營收2.89兆元、毛利率56.1%來算，若新台幣升10%、吞沒4%的毛利，那就是直接損失1156億元。當然，台積電會有避險方式，但這金額也夠讓人咋舌了。

「怎麼辦，沒有什麼怎麼辦，努力做，把技術一直維持世界第一，然後賣我們所應該得到的價值」台積電魏董能霸氣宣言，只要夠強、就能把成本轉嫁出去，但其他電子廠就要皮繃緊了。

CTWANT記者整理6月股東會時電子廠們的說法，半導體業包括聯電（2303）、日月光（3711），也大多是每升值1%、影響毛利率0.4%，世界先進（5347）則是0.5%。電子代工廠們大多也是影響毛利率0.3到0.5%不等。

不過像是廣達（2382），因美元淨資產高，不斷被投顧報告看衰，也讓廣達不得不跳出來說，公司長年採取避險策略進行風險控管，每日監控匯率曝險部位，且大部分應收帳款和應付帳款以美元計價，整體風險維持可控水準。

鴻海（2317）董事長劉揚偉在5月的法說會和股東會上都提到，關稅對鴻海的衝擊不大，但「匯率影響相對大」，若新台幣升值1元，會影響鴻海營收約3%，毛利率少約0.1%。

鴻海財務長黃德才表示，鴻海集團有因應匯率波動的政策指引，例如跟客戶合約中訂定匯率調整條款，或增加報價頻率，以合適的金融避險工具對沖營業投資、以及融資活動產生的匯率風險等，透過多種舉措降低匯率波動風險。

台灣的電子廠大多是賣到美國，應收、應付款存在時間差，富邦證券的研究報告提到，若以台幣升值1%，廣達的稅前獲利會因此減少4.5億元，EPS影響0.09元，緯創（3231）則會減少2.1億元，EPS影響0.06元；鴻海會減少約30億元，EPS影響0.16元

仁寶（2324）5月合併營收576.25億元，月減7.5%，較去年同期減少25.4%，其實5月出貨量是符合預期的，營收會減，就是因美元貶值。

摩根士丹利（大摩）證券最新報告提到，他們研究的38家台灣科技硬體廠商中，有超過90%的公司、逾50%的營收是以美元計價，在新台幣強升時，預期今年營收將出現5到10%的下滑風險。

大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，雖然多數公司採用自然避險方式、也就是通過投資組合多樣化來減少風險，但主要生產廠房位在台灣的企業，會有較大的毛利率衝擊。

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