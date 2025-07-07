丹娜絲吹翻南台灣！外媒急關注「台積電南科廠」災情 官方回應了

▲第4號颱風「丹娜絲」已在今日上午11時30分解除陸警，並於傍晚遠離台灣。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

今年第4號颱風丹娜絲（Typhoon Danas）6日晚間從台灣西部嘉義布袋登陸，破紀錄強風與豪雨灌爆南台灣，已造成死傷與農損災情，而南台灣有多家重要電子廠，今（7）日上午陸續報平安，連外媒都特別關注台灣的護國神山有沒有問題。對此，新竹科學園區管理局副局長游靜秋表示，今天上午水電等設施均正常，僅有一棵路樹傾倒，但已移除，目前未接獲廠商通報災情。

台積電（2330）、聯電（2303）等晶圓廠表示，今天台灣廠區皆正常生產。外媒路透社也特別提到，在台積電等科技巨頭設廠的台南科學園區無傳出重大災損。

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因颱風可能帶來強風豪雨，新竹科學園區管理局於前一日上午成立應變中心，新竹、苗栗7日也停班停課。

南部科學園區管理局7日上午表示，經過了解後，只有台南及高雄園區少數路樹傾倒，無其他災情，廠商營運一切正常。

不過南科台南園區內的彩晶(6116)廠房早上7時許發生火警，現場冒出濃煙，台南市消防局出動25車49人進行灌救，於上午8時9分找到起火點，現場無堆放化學品等危險物，詳細起火原因有待調查。彩晶表示，該處為閒置廠房，無人員損傷，災損仍待進一步盤點。

台電7日表示，丹娜絲颱風襲台，截至中午12時，全國曾停電戶數680127戶，其中287360戶已修復，392767戶尚未復電。

其中以台南市停電15.9萬戶最多、嘉義縣13.8萬戶、嘉義市3.3萬戶、雲林縣2.7萬戶、高雄市1.3萬戶、南投縣1.2萬戶等，有待復電。

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