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看好冷鏈倉儲需求　建新國際將在台北港興建第二座多溫層智慧專倉

▲建新國際子公司新科智慧物流在台北港的第二座多溫層智慧專倉規劃今年9月開工，明年6月完工。(圖／建新國際提供)

▲建新國際子公司新科智慧物流在台北港的第二座多溫層智慧專倉規劃今年9月開工，明年6月完工。(圖／建新國際提供)

記者張佩芬／台北報導

建新國際(8367)看好北區對冷鏈倉儲的需求，其子公司台北港新科智慧物流投資30餘億元的智慧全溫層國際物流中心首座倉庫，預計今年12月啟用，公司今(7)日公告，第二座多溫層智慧專倉規劃今年9月開工，明年6月完工，合計約2.4萬坪的空間，將是國內唯一設在港區內，營運規模名列前茅的冷鏈倉儲，估計公司明年營收可成長二到三成。

新科智慧物流第一期工程設置地下一層、地上八層，總建坪共約18,708坪的立體倉儲，各樓層可獨立進出，且40呎貨櫃車可直達一至五層之碼頭區作業，其中有兩層倉庫約6000坪設計為多溫層冷鏈倉庫，並依市場產業需求規劃各類專倉，滿足海空運轉儲、智慧倉儲物流、電商發貨中心、冷鏈溫控和科技廠辦等客戶需求。

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建新國際總經理柯勝鐘指出，目前已與包括電商、酒類、醫材、消費性貨品與冷藏貨客戶洽談租約，其中占比四成的多溫層冷鏈倉儲，估計會最早滿艙，預計年底啟用時使用率就可以達到七成，三年內開始有獲利。

今日董事會通過的第二期工程，計畫在台北港物流倉儲區1-2後線場地投資興建5千多坪的多溫層智慧專倉，預計投資金額10.8億元，投資日期預計自簽約日至116年12月止，資金來源包括自有資金及銀行借款。

公司說明，這次投資具體目的為因應倉儲物流市場趨勢及產業客戶需求變化，擴大自由貿易港區倉儲事業及服務能量，提升市場競爭力。

關鍵字： 冷鏈倉儲建新國際台北港第二座多溫層智慧專倉

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