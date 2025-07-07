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關稅受惠受害台廠一文看　台股3大沙盤推演藏「需求透支」隱憂

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲川普對台關稅方向，影響台股走勢，圖為看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／股股知識庫

本周，將是關稅大限的關鍵期間，上周末相信投資人都有看到新聞討論美國主要貿易夥伴正在衝刺尋求與美國的貿易協議或遊說來爭取更多時間，而財政部長貝森特也表示，未能在截止日期前達成協議的國家將可以選擇延長三週進行談判，前提是要有「誠意」。

目前最新的進度來看，川普將於週一開始向12至15個貿易夥伴發出關稅函，同時暗示一些協議也即將達成，但究竟本次關稅大戲台灣會受到什麼影響?劇本又會有哪幾種?誰受惠誰受害呢?會影響到下半年的台股行情嗎?今天一次搞明白。

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▲▼ 。（圖／股股知識庫）

▲美國十大進口來源國仍陷談判膠著中。（資料來源：彭博)

從上圖來看美國十大進口來源地， 除了目前已經談好的越南，東亞幾個重要貿易對象如：日本、韓國、台灣或是中國，基本上尚未知道談判結果如何，以下先整理各國的最新進度提供給讀者參考。

▲▼ 。（圖／股股知識庫）

關稅 3 走向：台灣受惠受害會是誰?
而回頭來看台灣，政府曾在6月3號表示與美方保持密切溝通，5月初已經完成第一次實質關稅會談，台灣希望以零關稅和加碼赴美投資換取供應鏈的全面豁免，但就台灣與美國在貿易上的複雜度來看，要在這麼短時間內談完真的不容易，目前我們先行整理了三種看法提供給投資人參考。
最樂觀：七月中前簽署備忘錄，進入「零關稅＋增購 LNG、波音、農產品」模式，維持現行 10% 關稅結構，差一點點15%以內都算符合預期。
中性：先拿到 3 週延長，8 月 1 日後暫時徵 10% 稅率，待秋季美台貿易倡議（二階段談判）一併解決。
悲觀：談判卡關，8 月 1 日直接跳回 25% 以上，科技族群 Q3 起毛利下修。

而在這三種劇本中，我們接著把受惠受害的情境與產業抓出來做分析，簡單來說可以分成三塊。

關稅受惠概念股

1. 「零關稅＋增購美國商品」版（最樂觀或中性劇本都可能成立）
▲▼ 。（圖／股股知識庫）

2. 「美系客戶加速去中化 → 台灣＋美國在地化」長尾效應

▲▼ 。（圖／股股知識庫）
 

關稅受害概念股
1. 「8/1 一口氣回到 25% 以上」悲觀劇本

▲▼ 。（圖／股股知識庫）

2025 下半年行情關鍵 2 點

▲▼ 。（圖／股股知識庫）

從上圖來看，2025 上半年美股的漲跌基本被「關稅新聞節奏」牽著走，但只要出現「實質下調稅率」或「法律阻止關稅」的訊號，資金就會快速重回股市，反之任何「加稅升級」都會立刻觸發避險與風險資產調整，而隨著股災後各國股市回到高位階，下半年最關鍵的影響會是什麼?

▲▼ 。（圖／股股知識庫）

這點可以先從上表來跟大家切入說明，美國商務部 6 月 17 日公布的 4 月「製造與貿易庫銷報告」，可以看到自 1 月起，美企就為了躲避川普 10%–60% 全面關稅而前置拉貨，導致 1Q 進口、庫存與銷售全都衝高。但從上表來看，銷售與庫存的月增率開始有反轉的跡象，若 Q3 開始看不到新一波需求接棒，庫存去化會變得更主動，等同於把 2025下半年的需求「透支」掉。

屆時科技與傳產皆難倖免，且FOMC 6 月會議把利率按兵不動，點陣圖只保留今年 2 碼降息，鮑爾也反覆強調「取決於通膨數據與關稅傳導」，簡而言之真正決定行情走向的，是庫存去化的深度 vs. 關稅推升的成本這兩股力量，接下來美國超級財報周將於七月中開跑，獲利情況可以再從財報中觀察。

本篇文、圖皆由《股股知識庫》授權刊載，不得轉載原文出處：
關稅大限延後：這波誰受惠？誰受害？ 專家推測 3 大走向 2點關鍵因子

延伸閱讀：
甲骨文拿下大單，轉向雲端霸主！雲端產業發展：概念股有哪些？

觀光旺季！航空業大噴 概念股一次看


 

關鍵字： 關稅美台貿易台股美國關稅政策貿易協議

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