貿聯-KY搶拿千金股門票　日系外資目標價先喊上1012元

▲貿聯KY。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

連接線束大廠貿聯-KY（3665）與銅箔基板廠台光電（2383）兩檔「唯二」900元俱樂部個股競逐加入千金股中，日系外資出具最新報告認為，貿聯-KY下半年成長可期，決定將目標價由目前的847元拉至1012元，同時維持「買進」評等。

貿聯-KY今日以每股934元作收，順利脫離8字頭，不過距日系外資送出的最新目標價仍有約2成的落差。

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日系外資指出，貿聯-KY長期成長趨勢將在2025年下半年至2026年持續顯現，為反映AEC業務貢獻，貿聯-KY今明年獲利預估，將今明年每股盈餘調高3%及9%，由原先預估的38.55元、46.19元及54.63元調高至39.62元、50.58元及62.19元。

外資報告指出，預估貿聯-KY 2025年及2026年AEC銷售額將分別達78億元及145億元，年增率分別高達395%及86%，占合併營收11%及18%（優於先前預測9%/14%），主要來自新CSP客戶潛在銷售貢獻，以及從400G到800G的規格升級（這可望在2026年成為主流）納入考量。

不過日系外資強調，尚未完全計入明年出貨的PCIe AEC商品、交換器到交換器和機架到機架AEC的潛在銷售成長，這些產品主要用於縱向擴展和橫向擴展功能。日系外資預估，AEC營收的上修將抵消新台幣兌美元升值外匯影響，以及2025年PC外圍設備和電動車相關產品需求疲軟的不利影響。