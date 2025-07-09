ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

貿聯-KY搶拿千金股門票　日系外資目標價先喊上1012元

▲貿聯KY。（圖／記者姚惠茹攝）

▲貿聯KY。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

連接線束大廠貿聯-KY（3665）與銅箔基板廠台光電（2383）兩檔「唯二」900元俱樂部個股競逐加入千金股中，日系外資出具最新報告認為，貿聯-KY下半年成長可期，決定將目標價由目前的847元拉至1012元，同時維持「買進」評等。

貿聯-KY今日以每股934元作收，順利脫離8字頭，不過距日系外資送出的最新目標價仍有約2成的落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日系外資指出，貿聯-KY長期成長趨勢將在2025年下半年至2026年持續顯現，為反映AEC業務貢獻，貿聯-KY今明年獲利預估，將今明年每股盈餘調高3%及9%，由原先預估的38.55元、46.19元及54.63元調高至39.62元、50.58元及62.19元。

外資報告指出，預估貿聯-KY 2025年及2026年AEC銷售額將分別達78億元及145億元，年增率分別高達395%及86%，占合併營收11%及18%（優於先前預測9%/14%），主要來自新CSP客戶潛在銷售貢獻，以及從400G到800G的規格升級（這可望在2026年成為主流）納入考量。

不過日系外資強調，尚未完全計入明年出貨的PCIe AEC商品、交換器到交換器和機架到機架AEC的潛在銷售成長，這些產品主要用於縱向擴展和橫向擴展功能。日系外資預估，AEC營收的上修將抵消新台幣兌美元升值外匯影響，以及2025年PC外圍設備和電動車相關產品需求疲軟的不利影響。

關鍵字： 貿聯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

推薦閱讀

10檔台股ETF撒幣潮！明後天194億股息入帳　00919平均入帳近萬元

10檔台股ETF撒幣潮！明後天194億股息入帳　00919平均入帳近萬元

台股本周ETF股利大發送，統計明、後天（7/10和7/11）共有10檔發放高達共計194.21億元現金股利，其中逾6成股息由股東人數逾130萬、群益台灣精選高息（00919）投資人拿走，如果加計元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）這3檔受益人分食此次發放股息96%的資金。

2025-07-09 10:27
川普50%關稅受惠股　第一銅跳空漲停

川普50%關稅受惠股　第一銅跳空漲停

受到美國總統川普將針對銅進口加徵50%關稅影響，美國COMEX銅期貨價格跳漲超過17%，達到歷史新高，銅價大漲，激勵今（9）日第一銅（2009）以跳空漲停價35.4元開出，截至9點半為止，漲停委買仍有3千多張，華新（1605）、大亞（1609）早盤漲幅落在4～5%。

2025-07-09 09:54
日圓甜到沒邊！現鈔「0.2016」續破紀錄　10萬台幣多換7萬日圓

日圓甜到沒邊！現鈔「0.2016」續破紀錄　10萬台幣多換7萬日圓

美國總統川普對等關稅效應橫掃金融市場，台銀日圓現鈔賣出價今（9）日續開甜甜價，上午9點10分、9點16分連掛兩盤「0.2016」又再度改寫史上最甜紀錄，10萬台幣換匯可較4月底多換逾7萬日圓，市場預期日圓現鈔賣出價「0.20」整數關卡岌岌可危，短期內仍有機會攻破。

2025-07-09 09:49
快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

豪雨持續暴襲中部地區，經濟部水利署今（9）日上午9點針對彰化縣、苗栗縣、台中市與連江縣等4縣市共22地發出淹水警戒，其中彰化縣有10鄉鎮已明顯淹水列入一級，另台中市、苗栗縣也有地區公告一級淹水警戒。

2025-07-09 09:19
貿聯-KY搶拿千金股門票　日系外資目標價先喊上1012元

貿聯-KY搶拿千金股門票　日系外資目標價先喊上1012元

連接線束大廠貿聯-KY（3665）與銅箔基板廠台光電（2383）兩檔「唯二」900元俱樂部個股競逐加入千金股中，日系外資出具最新報告認為，貿聯-KY下半年成長可期，決定將目標價由目前的847元拉至1012元，同時維持「買進」評等。

2025-07-09 13:47
快訊／台股收盤大漲164.74點　台積電漲10元至1090

快訊／台股收盤大漲164.74點　台積電漲10元至1090

台股今（9日）開低走高，加權指數終場大漲164.74點，以22527.01點作收，漲幅0.74％，成交量3104.63億元。

2025-07-09 13:35
川普政策翻轉美元信心　黃金、比特幣新一代多重資產基金迎戰貨幣新局

川普政策翻轉美元信心　黃金、比特幣新一代多重資產基金迎戰貨幣新局

隨著美國總統川普重返政壇，市場持續關注其對外政策是否再度推動貿易保護主義與財政擴張，進一步削弱美元作為全球儲備貨幣的信任基礎，近期包括中國、俄羅斯與中東多國持續推動以本幣結算貿易，同時積極擴充黃金儲備，全球金融體系正逐步朝去美元化方向演進。

2025-07-09 13:18
國票金連漲2根列注意股首日摜跌停　爆18萬張大量

國票金連漲2根列注意股首日摜跌停　爆18萬張大量

國票金（2889）因經營權之爭消息連2個交易日拉漲停，遭證交所列注意股首交易日股價「變臉」，今（9）日盤中摜至跌停價15.55元，午盤雖跌停打開， 但已噴出逾18萬張成交量並跌逾8%，在14家金控中表現最弱。

2025-07-09 12:50
8家台廠被中列入出口管制名單　漢翔、龍德發聲了

8家台廠被中列入出口管制名單　漢翔、龍德發聲了

中國商務部今早決定將漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣實體列入出口管制管控名單，對此漢翔證實會有影響，會尋求解決方案，龍德造船則表示，影響幾乎不存在。

2025-07-09 12:46
日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

美國總統川普對等關稅持續向日韓等國施壓，日圓兌美元今（9）日上午11點摜至147、為近半個月最弱，但新台幣相對抗貶，台銀日圓現鈔賣出價今日10點40以後開出「0.2014」史上最殺價格，即期匯價同步探至0.1999、首度跌破「0.20」整數關卡，一位貴婦哭訴手握500萬日圓虧慘。

2025-07-09 11:08

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

想當郭台銘兄弟綜合體！　郭家二代25歲上位

日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

日圓「0.2014」30年來最甜！達人卻嘆：可能不是好事

日圓甜到沒邊！現鈔「0.2016」續破紀錄　10萬台幣多換7萬日圓

川普50%關稅受惠股　第一銅跳空漲停

郭台強25歲獨子接班千億集團　搶攻AI超車電子5哥

郭台銘的25歲侄子挑戰25年老員工　他回想就笑了

佳冬光電廠載具被吹爆！颱風後股價連摔2天　業者喊：可回收利用

小資注意！4銀行活儲1元起息　13家存5000元有利

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366