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結婚夢變負債人生？從宴客到婚房　揭露婚禮背後的財務真相

▲▼ 結婚,新娘,白紗,捧花。（示意圖／pixabay）

▲為了舉辦一場婚禮，到底需要準備多少預算？（示意圖／pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

辦一場婚禮到底要多少錢？Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴探討了「愛情與現實的財務落差」，揭露婚禮與婚房背後令人壓力山大的開銷。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，分享如何聰明規劃結婚預算。

節目中指出，一場中等規模的婚禮開銷平均落在50萬至100萬元之間，若再加上蜜月、婚戒與婚紗攝影等項目，總花費往往突破百萬。許多新人為了辦出體面婚禮，不惜透支信用卡或申請信貸，婚後立刻背上沉重債務，導致財務壓力接踵而至。

除了婚禮支出，婚房壓力成為愛情的現實考驗。以雙北地區為例，一間兩房中古屋動輒800萬起跳，頭期款至少需準備160萬元。許多情侶即便雙薪，也難以短時間內湊齊首付，更常面臨來自長輩的「不買房不能結婚」壓力，造成感情失衡，甚至分手收場。

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

▲婚禮基金怎麼存？4種存錢法一次懂。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

節目中也分享四種實用的「婚禮基金存錢法」。首先是「目標型儲蓄法」，先預估婚禮預算，再倒推每月儲蓄金額，並設立專戶，避免混用。其次是「投資型基金累積法」，透過低風險的ETF或債券基金進行定期定額，長期達成資金目標。第三種方式是「階段性預算拆解法」，將婚禮各項開支分門別類設立預算上限，避免臨時超支。最後是「親友共享資源法」。許多新人會選擇向朋友借用婚紗、邀請攝影專業的親友協助拍攝，省下大量開銷之餘，也為婚禮增添溫度與回憶。

節目最後主持人提醒，結婚與理財的關係密不可分。與其婚前避談金錢問題，不如主動開啟討論、建立透明的財務規劃，才能讓愛情走得更穩、更長遠。若能在婚前就共同存婚禮基金，不僅是對未來的承諾，更是兩人攜手面對生活的第一步合作。

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