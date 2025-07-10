71萬股民揪心！00940配0.04元陷貼息　盤中失守9元

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

資產規模達1249億元，擁有71.1萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（10）日除息，每股配發0.04元，除息參考價9.02元，受到大盤小跌的影響，一度跌破9元關卡，最低來到8.99元，呈現貼息的狀態，此次股息分配於8月1日入帳。

此次為00940上市以來第13次配息，自2024年7月首次除息配發0.05元以來，連續4次配息水準都在0.05元，同年11月、12月除息降至0.04元；2025年1月至6月已連續配發0.03元，此次提高至0.04元，每張配息40元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00940年2024年5月受益人數最高峰曾達99.8萬多人，由於高股息ETF吹起降息風，受益人數呈現遞減，到近期受益人數降至71.1萬人，相較2024年高峰受益人數減少28.7萬人。

00940前十大持股為：長榮（2603）6.41%、陽明（2609）5.04%、廣達（2382）3.1%、健鼎（3044）3.09%、長榮航（2618）3.03%、中信金（2891）2.97%、華碩（2357）2.95%、瑞昱（2379）2.67%、漢唐（2404）2.65%、聯電（2303）2.61%。



