瑞磁生技上半年營收2.4億創新高　看好IVD主力客戶蓄勢待發

▲瑞磁生技。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

創新數位生物條碼技術廠瑞磁生技（ABC-KY，6598）今（10）日公告 6 月營收 4,844 萬元，累積上半年營收達 2.4 億元，年增 28.5%，創下歷年同期新高，若以美元計算，2025 上半年營收達 741 萬美元，年增達 29.1%。

瑞磁生技表示，今年第一季與第二季營收分別達 365 萬美元與 376 萬美元，自 2024 年第三季起，已連續四個季度實現季成長，儘管地緣政治風險升溫，瑞磁憑藉台灣與美國雙基地製造策略，有效分散供應風險並精準對應市場需求，受惠美國人體醫療檢測（IVD）市場、全球動物檢測市場，以及中國的自體免疫檢測領域皆展現強勁動能。

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展望下半年營運，瑞磁生技表示，目前多家已完成 MDx3000 自動化分子檢測儀安裝，而簽署合作協議的美國大型實驗室客戶，陸續進入試劑採購與上線階段，預期醫療檢測（IVD）業務將迎來顯著放量成長。

瑞磁生技指出，目前核心技術平台「數位生物條碼」，打造高通量、多元檢測與高度精準的體外診斷解決方案，積極布局人體醫療檢測與動物健康兩大應用領域，旗下產品已通過美國 FDA 上市許可與保險給付審核，具備高技術門檻優勢，並在傳染病分子診斷領域中逐步取代整合能力不足或尚未取得 FDA 認證的傳統檢測大廠，成功打入美國主流實驗室體系。

瑞磁生技強調，人體醫療檢測與動物健康兩大應用領域將持續擴大全球市場布局，加速推動目標客戶群轉換至瑞磁產品線，為全年營運成長奠定強勁基礎。