大研生醫6月營收年增逾9成　啟動「七大戰略引擎」攻亞洲健康市場

▲大研生醫。（圖／大研生醫提供）

記者高兆麟／台北報導

大研生醫(7780)於今日公布6月份合併營收達新台幣1.75億元，較去年同期成長93.35%，累計1至6月營收年增率達50.57%，此外大研生醫公布年度「七大戰略引擎」國際布局藍圖及顧問團隊陣容，展現打造亞洲最具成長潛力健康科技品牌的決心與行動力。

大研生醫展現營運體質與獲利雙強化成果，2024年，其稅後淨利為新台幣1.06億元，2025年第一季獲利就已接近去年年度水準，而6月份更是續創佳績，合併營收為新台幣1.75億元，較去年同期成長93.35%，累計1-6月營收年增率超過50.57%，反映公司營運策略成效，品牌滲透率與客戶黏著度亦持續提升。

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為深化長期競爭力，大研生醫啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。大研生醫董事長張家銘表示：「大研是一家結合臨床實證、數據應用、AI智能與跨境電商通路的健康科技企業。我們立足台灣，積極深耕亞洲，目標成為全球健康產業鏈中的關鍵品牌。」

在「大數據」與「大AI」發展上，大研生醫整合健康問卷、消費行為、臨床試驗等資料，打造自有健康數據湖(Daiken Health Data Lake)，並積極研發「AI營養師App」，整合穿戴式裝置數據、問診引導、營養管理等功能，未來將拓展至企業健康管理等應用場景，建構完整健康生態系。

在「大市場」策略上，大研生醫聚焦日本、澳洲與東南亞中高端消費市場，根據國際調研機構數據，在2024年機能與保健補充品市場規模，日本約新台幣13,850億元、澳洲約新台幣4,468億元，而東南亞達新台幣2,380億元，台灣則約為新台幣1,700億元。2024年大研生醫總營收為新台幣13億元，僅佔台灣健康食品市場不足1%市佔率，未來將深耕潛力市場，搶佔亞太市場市占率。在「大併購」上，公司秉持價值投資原則，聚焦核心市場進行整合，佈局國際市場。針對「大成長」目標，將以「高營收成長、高獲利成長、高併購動能」為核心的三軸評價架構，導入高成長型P/S模式，打造未來營運成長潜力。

為強化戰略執行力，大研生醫同步公布國際經營團隊陣容，包括大研日本公司董事暨日本Wellness Dining董事長中本哲宏、首席國際顧問暨前澳佳寶國際事業CEO Peter Osborne，以及曾任美國羅斯威爾國際癌症中心資深科學家許炯偉博士等重量級國際夥伴，為七大戰略引擎在關鍵市場的深度佈局提供專業支持。

展望未來，大研生醫將積極推動「七大戰略引擎」布局，透過創新驅動、國際市場拓展與併購整合等策略，穩健推動營運成長並提升股東權益，朝向亞洲頂尖健康科技品牌目標邁進。