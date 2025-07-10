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20家亞洲創新公司首度登上納斯達克大樓　展現亞太新創實力

▲台灣Asia Innovation Hub於紐約時代廣場電視牆亮相。（圖／業者提供）

▲台灣Asia Innovation Hub於紐約時代廣場電視牆亮相。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

亞洲創新正快速崛起，並受到美國資本市場關注，去年Nasdaq創業中心與台灣合作成立的亞洲創新中心(AIH)是納斯達克首次針對亞洲市場成立的相關機構，並由台灣主導，為美國納斯達克創業者中心唯一授權合作的機構。今（9）日AIH與美國納斯達克創業者中心聯手，在紐約市時代廣場納斯達克總部成功舉辦「Accelerate to Nasdaq」與 「Milestone Program」結業典禮。

來自亞太地區的20家新創公司代表參與這場具全球指標意義的盛會，並共同登上納斯達克交易所象徵榮耀的Market Site收盤鐘(Closing Bell)儀式，其中有九家是台灣公司，現場氣氛熱烈、象徵非凡。

這是納斯達克歷史上首次邀請亞太地區創業學員企業參與總部實體活動，也是台灣創新企業首度集體在紐約時代廣場的納斯達克大樓亮相，其象徵意義不僅是一次加速器課程的結業典禮，更是亞洲創新勢力與美國資本市場正式對接的里程碑。

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本次活動由台灣AIH發起，與 Nasdaq Entrepreneurial Center 合作推動「Accelerate to Nasdaq」與「Milestone Program」，旨在幫助亞太新創企業理解資本市場運作、建立與國際創投及產業生態系的連結，進而加速商業拓展與品牌國際化。

這兩項課程歷時數月，邀請來自矽谷與華爾街的業界專家授課，內容涵蓋：募資策略、財務規劃、公司治理、ESG規範、媒體曝光、上市規劃等重要主題。

▲AIH與台灣團隊於納斯達克紐約中心進行結業儀式。（圖／業者提供）

▲AIH與台灣團隊於納斯達克紐約中心進行結業儀式。（圖／業者提供）

結業企業除了獲得由納斯達克中心頒發的認證外，更享有在紐約時代廣場納斯達克大樓螢幕上展示公司標誌與創辦人照片的機會，並同步獲得專業影片製作與媒體分發資源，由納斯達克官方社群、新聞網絡發佈全球。這對於任何一間新創企業而言，都是全球品牌能見度的大幅提升。

活動當日下午1:10，企業代表陸續抵達位於紐約市第43街151號的納斯達克MarketSite總部大樓，依照規定以護照與姓名核對入場。下午1:30至2:30，與會者進行與納斯達克中心高階主管的會議交流，分享創業經驗、投資計畫及全球市場佈局的下一步。下午4:00，重頭戲的 Closing Bell儀式隆重登場，參與者於大樓直播間與全球觀眾一同見證這個高光時刻。

「我們今天見證的不僅是一場結業典禮，更是一個新的起點。」Asia Innovation Hub 主席暨新東向聯盟執行長陳孝昌博士表示，「透過與納斯達克中心的合作，我們讓亞洲新創站上世界舞台，建立與美國資本市場的直接連結。這是台灣與亞太創新能量的集體出海。」

本次課程與活動共匯聚20家來自台灣、香港、新加坡、加拿大的高度企圖心公司，產業涵蓋人工智慧(AI)、餐飲科技，醫美連鎖、生技醫療等。許多企業在參與課程期間即獲得矽谷投資人關注，部分更展開美國子公司籌設或跨境市場測試計畫。

台灣參加的企業團業有科林(Clinico)，遠東醫電科技(FEMET)，廌家(U-Leam)，台智研(Neurowatt)，VLSC醫美集團，Kungfood(大拙匠人)， 安立璽榮(Elixiron)，Texture Maker(品元)及85度C等，共九家企業。台灣的團隊表現亮眼，多家公司已進入國際市場、與美國企業簽署技術合作協議，或完成新一輪募資。這些成果證明：台灣創新不僅僅是製造強國的延伸，更是全球市場中的創業領袖新生代。

關鍵字： 20家亞洲創新公司登上納斯達克大樓

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