2026台北國際自行車展以「Cycling to Wellness」為號召　啟動報名

▲2026台北國際自行車展將於3月25至28日在南港展覽館盛大登場。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導



由外貿協會主辦的「台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」將於2026年3月25日至28日在台北南港展覽館一、二館盛大登場。2026年展覽以全新標語「Cycling to Wellness」為號召，串聯健康、永續與創新三大趨勢，為期四天的展覽將為全球自行車產業注入嶄新動能。

展覽將於7月14日開放報名，歡迎全球整車大廠、零組件領導品牌、新創團隊與跨域服務業者共襄盛舉，把握亞太最具意義的採購時機，搶先布局國際市場。

2026年TAIPEI CYCLE聚焦「鍊動全球、永續前行、騎創未來、騎趣生活」四大主題，打造六大核心展區─整車區、自行車零組件區、電動輔助自行車及電機系統區、自行車配件區、自行車人身部品區，以及外商區與國家館，完整呈現從關鍵零件到終端整車的供應鏈。

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另延伸四大專區：「單車旅遊及文化」、「都市低碳載運」、「虛擬騎行及智慧服務」，以及全新推出的「先進複合材料」區，跨足新材料、智慧移動與生活體驗，打造沉浸式、一站式的全方位展示場域，體現自行車產業的創新動能與永續未來。

2026 TAIPEI CYCLE 的活動亮點分為三大主軸：「產業探討」、「永續前行」以及「騎行生活」，多面向呈現自行車產業的創新動能。在產業探討方面，包括規劃「產業高峰論壇」、「主題導覽」、「TAIPEI CYCLE d&i awards」與「Startup Pitch 與創意工作坊」等系列活動，從市場趨勢、材料創新、產品設計到數位轉型，深入剖析產業發展脈動，協助企業掌握先機。

永續前行部分，以「綠色地圖」打造低碳展區動線，「永續卓越獎」表彰 ESG 創新典範，並結合「都市低碳載運」專區示範實際減碳解方，推動產業鏈攜手邁向淨零永續之路。落實自行車生活的部分，則有「Cargo Bike Experience」、「E-cycling Challenge」、「Bike Cafe」和「自行車文化專館」四大區塊，融合都市通勤、戶外探索與虛擬騎行，帶領參觀者感受自行車文化的多元魅力與無限想像。

2025年展覽規模突破新高，吸引逾1000家全球優質自行車參展商、3600使用攤位，迎接來自 90國、逾20,000名國內外專業買主，突顯該展作為自行車產業意見領袖交流、趨勢觀察及商機開拓的重要平台。

貿協指出，2026年TAIPEI CYCLE展位有限，請有意參展業者請把握報名時間，立即造訪官方網站 www.taipeicycle.com.tw 完成線上報名，與世界自行車菁英共踏「Cycling to Wellness」新里程。