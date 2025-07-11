快訊／台積電跌5元至1095　台股開盤下跌90點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以22602.81點開出，指數下跌90.44點，跌幅0.4％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1095元，跌幅0.45％；鴻海（2317）維持平盤至161.5元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）下跌0.5元來到272.5元；長榮（2603）上漲0.5元至195.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲192.34點或0.43％，收在44650.64點；標準普爾500指數上漲17.2點或0.27％，收6280.46點；那斯達克指數上漲19.33點或0.09％，收在20630.67點；費城半導體指數上漲42.29點或0.75％，收5708.28點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44650.64
|▲192.34
|▲0.43%
|S&P500
|6280.46
|▲17.2
|▲0.27%
|NASDAQ
|20630.67
|▲19.33
|▲0.09%
|費城半導體指數
|5708.28
|▲42.29
|▲0.75%
資料來源：證交所
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