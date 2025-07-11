快訊／台積電跌5元至1095　台股開盤下跌90點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以22602.81點開出，指數下跌90.44點，跌幅0.4％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1095元，跌幅0.45％；鴻海（2317）維持平盤至161.5元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）下跌0.5元來到272.5元；長榮（2603）上漲0.5元至195.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲192.34點或0.43％，收在44650.64點；標準普爾500指數上漲17.2點或0.27％，收6280.46點；那斯達克指數上漲19.33點或0.09％，收在20630.67點；費城半導體指數上漲42.29點或0.75％，收5708.28點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44650.64 ▲192.34 ▲0.43% S&P500 6280.46 ▲17.2 ▲0.27% NASDAQ 20630.67 ▲19.33 ▲0.09% 費城半導體指數 5708.28 ▲42.29 ▲0.75%

資料來源：證交所