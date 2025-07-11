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台灣6月出口爆衝！謝金河曝「有憂也有喜」 列4大觀察重點

一例一休,貨櫃減少,假日停工休息（圖／記者林世文攝）

▲台灣上半年出口暢旺。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高兆麟／台北報導

台灣6月出口飆533.2億美元，創單月，單季和上半年新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河以「出口的半年報，告訴大家很多事」為題在臉書發文指出，從出口成績單來看，台灣有憂也有喜，點名緯創、緯穎、廣達與華碩等台灣的ICT產業成為大贏家，但塑膠，橡膠，金屬，機械，化學等傳統產業成「慘業」。

以下是謝金河臉書：

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剛剛發佈的6月進出口貿易統計，又透露台灣經濟發展的新變化，這當中有幾個重點：
一是今年台灣出口再創歴史新高，已無懸念！上半年出口2832.8億美元，年增25.9%。這是很可怕的成長數字，今年出口總值將超過5000億美元，至少會衝過5500億美元，出口強勁，當然會帶動台幣升值的壓力。

二，台灣出口的強勁是由資通訊產業及半導體帶動的，上半年資通訊產品出口1019.07億美元，年增63%，以半導體為主的電子零組件出口986.86億美元，年增22.2%，把這兩項出口加起來已經達2005.93億美元，佔上半年出口值70.81%。如果以6月來看，這兩項產品出口拉升至77.03%，這是台灣出口的兩根大柱，也彰顯出口太集中在這兩個產業的危險性。

因為這兩個產業太突出，從上市櫃公司公布的營收就可以看出端倪，林憲銘的緯創，緯穎是大贏家，緯創6月營收2091.82億元，年增135.6%，上半年成長87.4%，緯穎成長166.1%，廣達成長74%，華碩電腦成25.9%，台灣的ICT產業成為大贏家，這是Ai帶來的大豐收。

三，因為Ai大旺，台灣對美國出口也大躍升為6月對美國出口172.73億美元，佔比拉升至32.4%，對中港出口145.54億美元，佔比反降到27.3%。這個新東向的發展也加大這次在川普關稅戰中台灣的壓力。

四，台灣的傳統產業在夾縫中生存愈來愈困難，今年上半年，塑膠，橡膠，金屬，機械，化學全部的出口佔比只剩下14%，台塑四寶上半年業績只能以一個慘字來形容。而中國對台灣的半導體更倚重，上半年佔比上升到64%，比去年的60.8%更上一層樓。

從這張出口成績單來看，台灣有憂也有喜，數字背後還有很多值得深究的問題！

關鍵字： 台灣出口ICT半導體傳統產業

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