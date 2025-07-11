颱風吹翻光電板　七大公協會發聲明「攜手共渡風災考驗」

▲嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝）

記者陳瑩欣／台北報導

丹娜絲颱風重創台灣南部，各界高度關注災情，其中太陽光電設備的災損狀況也成為社會焦點。太陽光電產業七大公協會發表共同聲明呼籲社會各界，務必理性看待此次風災，光電業者與在地居民同樣身受其害，我們正竭盡所能與社區攜手，共同修復家園，共渡此次嚴峻考驗。

太陽光電產業7大公協會包括中華民國太陽光電產業永續發展協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣太陽光電產業協會、中華民國商業總會能源產業推動委員會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次丹娜絲颱風從嘉義登陸，是台灣氣象史上120年來首見，也是氣象署自1958年有完整紀錄以來，第一個自嘉義登陸的颱風。雲嘉南平原缺乏山脈屏障，使得颱風破壞力倍增，導致房屋倒塌、農田毀損、農業損失慘重，更有2500支電線桿倒塌，近百萬戶停電。

身處天災核心的雲嘉南光電案場，同樣遭受大小不一的損害。這場前所未見的強颱，對所有生活在雲嘉南地區的居民和產業，都是一次極大的挑戰，光電業者亦不例外。

釐清事實 破除不實謠言：環境污染與加固措施

近期，部分網路資訊將風災災損與光電產業不當連結，甚至散播「光電板破損導致海水污染」等錯誤說法，嚴重誤導社會大眾。能源署與多家媒體已多次澄清，大多數案場在颱風來襲前均已完成嚴密的加固與預防措施，實際災損範圍有限，並未如傳言所述造成環境污染。我們理解社會對環境保護的高度重視，也願再次強調，光電產業在設計與營運上，皆以環境友善為最高原則，絕不會做出危害環境的行為。

受損設備影響太陽能發電機組佔比極低

近期部分言論針對光電案場的災損，誇大其對整體電力供應的影響，甚至聲稱會造成大範圍的發電缺口。然而，事實上，此次丹娜絲颱風雖然造成部分光電設備損壞，但其對台灣整體太陽能發電機組的影響，佔比極低。

根據經濟部能源署資料顯示，全台太陽光電設置量已達14.6 GW，而本次受損的案場發電量，僅佔其中極小部分，以7月7日颱風當天太陽光電出力瞬時最大值為451萬瓩(佔整體用電15.2%)，發電仍舊表現穩健。電力系統的穩定供應依賴多元能源組合，太陽光電僅是其中一環，短期局部災損並不足以對全國供電穩定性造成實質影響。七大光電公協會呼籲社會各界，應以更宏觀的角度看待本次風災對能源供給的衝擊，避免不實的資訊加劇民眾的焦慮。

光電產業共生共榮 攜手社區重建家園

面對雲嘉南地區遭遇的史無前例強颱，光電產業雖為受災戶，但更是地方不可或缺的一份子。在災情發生當下，許多光電業者便立即與社區居民攜手投入災後復原工作，全力協助清理重建、恢復供電與社區正常運作。特別是漁電共生案場的光電業者，更以漁民的漁塭復原為第一要務。與過往漁民必須獨自承受風災損失相比，如今有了光電產業的組織支持，讓漁民們倍感溫暖與安心。

投入重建與資源協調 共同面對挑戰

當前，光電業者正與中央及地方政府緊密合作，積極尋求民間力量並協調各方資源，進行案場的清理、修復與安全檢查。同時，光電業者也積極協助提供臨時電力與物資予社區居民，盡力減輕對居民與當地產業的衝擊。

展望未來：能源轉型與在地共生

極端氣候頻繁發生，未來天災恐將加劇，能源轉型已是刻不容緩的國家重要戰略。太陽光電產業不僅是支持國家能源轉型的重要力量，更是落實地方共生理念的實踐者。我們深知社會大眾對環境保護的重視，太陽光電產業七大公協會將以實際行動，除了加強光電案場的強韌與穩固外，也會落實對綠能價值的承諾，持續與政府、地方與社區並肩努力，期許成為更負責任的地方在地夥伴。





