風波止血！金管會出面說明後　三大電商恢復街口支付交易功能

▲街口支付母公司涉訟遭查封，金管會說明，用戶資金交由信託銀行保管，不受影響。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

街口支付母公司「街口金融科技」因與泰山企業之間的36億元股權糾紛，被台北地院查封，波及旗下電子支付子公司，多家大型電商平台接連暫停街口支付交易功能，不過隨著金管會出面說明用戶資金依法信託、帳務獨立，東森購物、PChome 24h購物、momo購物網今（11日）傍晚已恢復街口支付服務。

針對外界對街口支付資金安全的疑慮，金管會特別派員至街口支付實地了解營運與金流狀況後，出面對外說明，根據《電子支付機構管理條例》，街口支付的信託帳戶獨立運作，所有用戶資金依法全數交由受託銀行管理，不會因母公司法律爭議而受損。此外也進一步指出，將持續掌握街口支付的後續動態，必要時採取相關監理措施，確保用戶權益不受任何外部法律糾紛影響。

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而事件爆發後，東森購物、PChome 24h購物、momo購物網等大型電商平台，為確保用戶交易安全與合作廠商權益，一度暫停街口支付付款功能，經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復。

對此，momo表示秉持對用戶與合作夥伴負責的態度，視實際情況進行彈性調整，確保平台營運穩定。PChome 24h購物也提到將秉持嚴謹負責的態度，持續密切關注市場動態與主管機關指導，以確保消費者權益及平台交易安全。

街口支付也向合作夥伴發出通知，鄭重聲明：「街口電子支付股份有限公司為獨立經營的公司，完全不受本次泰山事件的影響，所有用戶以及合作店家的款項都100%有所保障，不會讓大家造成任何損失。」

街口支付總經理范庭甄今日更於記者會上重申，公司自成立以來即依法獨立運作，所有用戶資金皆受信託保障，儲值、提領、轉帳一切正常，合作商家與用戶無需過度擔憂，目前系統與交易運作皆已恢復穩定。