ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

企業包場生態永續電影　日月光攜手推動綠色未來

▲▼日月光高雄廠為推動生態永續理念，今日(13)舉辦「守護我們的星球」電影欣賞活動，倡導環保永續觀念。。（圖／▼日月光提供）

▲日月光高雄廠為推動生態永續理念，今日舉辦守護我們的星球電影欣賞活動。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／綜合報導

日月光高雄廠為推動生態永續理念深入企業及教育，今日舉辦了一場企業包場電影會。活動特別邀請舒夢蘭導演、日月光環保永續基金會、高雄廠永續相關業務主管及團隊與高雄一卡通代表共同參與，透過跨領域交流與多元對話，期望能夠更廣泛地倡導環保永續觀念並付諸實際行動。

『守護我們的星球』電影深入探討全球氣候變遷、生物多樣性保護、綠色生活及永續發展等議題，紀錄片以淺顯易懂的方式突顯了氣候變遷對地球生態系統的嚴重影響，以及生物多樣性喪失的現實情況。這有助於加強對淨零永續發展的信念，同時也激勵員工重視環境教育的重要性。影片不僅強調了環境議題的迫切性，還強調每個人、每個組織都可以成為永續改變的推動者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日月光環保永續基金會長期關注永續議題，藉由贊助優質電影，讓社會大眾聚焦友善環境與公益主題，並期望更多元、雙向活動，向下扎根，培育新世代的永續意識。

映後座談會由導演親自蒞臨，分享拍攝過程中的點滴與背後故事，並闡述他希望透過電影喚起更多人對環境的關注與行動。她表示：「透過這部影片，我希望引發更多人對環境議題的關注，尤其是教育工作者，他們肩負啟發下一代保護地球的重任。」

日月光在節能減碳、循環經濟、綠色供應鏈以及生活減碳等方面皆採取具體做法落實執行。副總經理李政傑也說到：「企業不僅致力於內部的淨零轉型，也希望透過合作，將理念傳遞給更多的利害關係人。」

日月光除努力推動工廠淨零減碳也鼓勵員工落實日常減碳，以系統記錄減碳軌跡，藉由提供可選擇的低碳環境、鼓勵低碳行為、養成低碳文化三部曲建立生活減碳核心。因為體認到志工力量對社會永續的重要性，2019年成立日月光志工社長期發起社區淨灘、植樹及環保推廣等活動。本場活動也邀請一卡通公司擺攤宣傳公共運輸在降低都市碳排放上的關鍵角色，鼓勵更多民眾選擇大眾交通，減少私人汽機車使用。

此次企業包場電影座談會不僅提升了參與者對生態永續議題的理解，也促進了跨界合作與共識建立。日月光致力於淨零永續發展，承諾2040 scope 1+2達到淨零排放。透過內部永續轉型與與利害關係人合作，推廣永續理念，實踐淨零目標。公司不僅注重企業永續發展，更積極參與社會責任，致力於為地球環境盡一份心力。未來將持續結合多元夥伴資源，推動更多永續相關活動，致力於淨零轉型與社會共好。

關鍵字： 日月光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃金獵犬放屁「尷尬裝沒事」　被笑直接惱羞：狗不能放屁？

推薦閱讀

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

73萬中信銀第3類數位帳戶存款人注意！為了強化數位存款帳戶風險管控，中信銀宣告調整第三類數位存款帳戶金融卡每日提款限額，由現行12萬元大幅縮至1萬元，7月28日起正式生效。

2025-07-13 10:19
企業包場生態永續電影　日月光攜手推動綠色未來

企業包場生態永續電影　日月光攜手推動綠色未來

日月光高雄廠為推動生態永續理念深入企業及教育，今日舉辦了一場企業包場電影會。活動特別邀請舒夢蘭導演、日月光環保永續基金會、高雄廠永續相關業務主管及團隊與高雄一卡通代表共同參與，透過跨領域交流與多元對話，期望能夠更廣泛地倡導環保永續觀念並付諸實際行動。

2025-07-13 23:15
一戶都不能少！9600戶待復電　集中嘉義、台南

一戶都不能少！9600戶待復電　集中嘉義、台南

丹娜絲颱風襲台造成全台近2500根電線桿斷桿，台電經過7天搶修，至今（13）日下午4點仍停電戶數首次降至萬戶以下，達9600戶，雖然復電率已超過99.04%，但台電強調「一戶都不能少」，雖然線路末端馳援難度更高，仍會持續修到100%復電為止。

2025-07-13 16:39
CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

台灣外籍移工在遠洋船隻上的勞權問題再度受到國際重視。美國有線電視新聞網（CNN）今（13）日報導，多名移工痛訴台灣遠洋漁船不人道待遇，有38歲印尼移工湯科達（Silwanus Tangkotta，音譯）指控去年工作時手掌重傷，船長卻以捕撈量不足為由拒絕返航，他只能靠指甲剪與牙籤自行剔除外露骨頭，忍痛強撐1個多月才終於返回台灣就醫。

2025-07-13 14:12
加油等等！明起汽油降0.2元　柴油不調整

加油等等！明起汽油降0.2元　柴油不調整

台灣中油公司自明（14）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.6元。

2025-07-13 12:01
全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

根據日本國際貨運代理協會(JIFFA)的報告指出，5月份美國貨櫃進口量年減6.4%，主要港口的貨櫃輸送量約為195萬箱(20呎櫃)；全美零售聯合會(NRF)則是估6月進口櫃量年減3.7%、7月年增2.1%，8-11月都是雙位數負成長，11月年減幅見2字頭，估高達21.3%。

2025-07-13 07:00
台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

上周美國總統川普連發關稅訊息，市場卻不再受其影響，台股開低走高，穩中透堅，步步為營，永豐投顧認為，靜待台灣、歐盟關稅揭曉，倘若股價出現波動，則是進場機會，選股範圍收窄到唯有AI概念，但各家公司業績或有起伏，建議在AI題材上廣泛布局，預估指數區間22000～23000點。

2025-07-13 06:05
特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

近期中國供應鏈傳出Tesla將暫停生產人型機器人Optimus的消息，根據TrendForce分析，Tesla目前主要面臨產品續航不足和軟硬整合的挑戰，即便能藉由AI優化運動規劃與能耗以改進續航問題，若關節馬達、傳動裝置等硬體架構效率偏低，仍無法突破瓶頸。此外，此次傳出承載力不足的靈巧手橫跨精密機械、微型致動，以及AI控制的複雜整合，更涉及人類行為模擬，需要更長時間的研發迭代。

2025-07-13 06:00
台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

立法院三讀通過的特別條例，但台電未獲得千億撥補，經濟部能源署今（12）日針對近期電價議題提出5大說明指出，台電因配合政府凍漲電價政策財務已造成沉重壓力，且立院多次刪除對台電撥補預算，使得國家難以善盡對台電凍漲成本的基本承擔，更延宕加強電網韌性時程。

2025-07-12 16:53
關稅談判籌碼？　路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

關稅談判籌碼？　路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

根據《路透社》報導，三位知情人士透露，台灣中油集團正在就收購美國頁岩氣生產資產進行初步討論，除可確保台灣經濟所需的天然氣供應，對於把關稅政策與擴大進口美國能源互相掛鉤的川普政府，此舉也能讓台灣獲得更多政治籌碼。

2025-07-12 12:40

讀者迴響

熱門新聞

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

美國關稅戰台灣如何自處？專家曝川普邏輯

川普對歐盟、墨國徵30％關稅！專家：期待落空

台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3

台電未獲得千億撥補　經濟部5大說明電價議題

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366