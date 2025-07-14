快訊／台積電持平至1100　台股開盤下跌72點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（14日）以22679.18點開出，指數下跌71.85點，跌幅0.32％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1100元；鴻海（2317）維持平盤至161.5元；聯發科（2454）下跌10元至1410元；廣達（2382）下跌1.5元來到271.5元；長榮（2603）上漲1元至197.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌279.13點或0.63％，收在44371.51點；標準普爾500指數下跌20.71點或0.33％，收6259.75點；那斯達克指數下跌45.14點或0.22％，收在20585.53點；費城半導體指數下跌11.99點或0.21％，收5696.29點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44371.51
|▼279.13
|▼0.63%
|S&P500
|6259.75
|▼20.71
|▼0.33%
|NASDAQ
|20585.53
|▼45.14
|▼0.22%
|費城半導體指數
|5696.29
|▼11.99
|▼0.21%
資料來源：證交所
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