快訊／台積電持平至1100　台股開盤下跌72點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（14日）以22679.18點開出，指數下跌71.85點，跌幅0.32％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1100元；鴻海（2317）維持平盤至161.5元；聯發科（2454）下跌10元至1410元；廣達（2382）下跌1.5元來到271.5元；長榮（2603）上漲1元至197.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌279.13點或0.63％，收在44371.51點；標準普爾500指數下跌20.71點或0.33％，收6259.75點；那斯達克指數下跌45.14點或0.22％，收在20585.53點；費城半導體指數下跌11.99點或0.21％，收5696.29點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44371.51 ▼279.13 ▼0.63% S&P500 6259.75 ▼20.71 ▼0.33% NASDAQ 20585.53 ▼45.14 ▼0.22% 費城半導體指數 5696.29 ▼11.99 ▼0.21%

資料來源：證交所