佳冬浮台爭議　謝金河：在野黨利用颱風攻擊光電業

▲屏東佳冬太陽能板平台遭遇丹娜絲颱風後全毀。（圖／民眾提供）

記者高兆麟／台北報導

丹娜絲颱風從嘉義布袋登陸，重創南台灣，旭東環保（1343）在屏東佳冬設置的離岸太陽光電設備遭吹倒四散引發爭議，財信傳媒董事長謝金河今（14）日以「秀才遇到兵」、「在野黨利用颱風攻擊」形容光電業窘境。

旭東環保在丹娜絲登陸前一個交易日股價以每股72.8元作收，颱風釀災後7日跌13.6%，8日再跌11.45%，7月9日失守50元大關後拉回，收跌4.12%，隨後在7月10日、11日皆小漲作收，今日再度翻黑，近午盤跌幅逾3.25%，暫報56元。

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以下是謝金河臉書全文：

秀才遇到兵！當產業碰到政治

這次丹娜絲颱風重創南台灣，我的好朋友陳清祈在麻豆種文旦，這次被颱風打下的文旦逾九成，面對重大災害損失，非常無奈。另一個好朋友李良宗在西螺經營果菜生意，他說蔬菜有的一年七，八收，一次風災，還可以重來，但文旦一年只有一收，這個影響太大了。

這次旭東的董基旭董事長竭盡一生之力在屏東佳冬實驗離岸太陽光電，也成為受災戶。他的離岸光電浮台被吹得七零八落，災情慘重！第一時間，藍白黨團都把這個事件當弊案窮追猛打，連我也拖下水，說這個案子是我背書。

我是今年二月來屏東參觀案場，當天董基旭先生為我們講解浮台設計，我認為岸上光電與農爭地，如果離岸光電可行，會為台灣綠電帶來新的動能，我樂觀其成。這是我第一次參觀離岸光電！沒想到這次颱風來襲，風力比預期大得多。

董先生告訴我的助理說，他在颱風來襲前，已經發現內浮台結構欠佳，已經先行把光電板拆卸下來，這次受損的是浮台。董先生也向我的助理說：無端讓我受到流彈攻擊，他很不好意思。我回他說：世間事多有末盡人意事，只要不是純心騙人，自可心安理得！

這次在野黨利用颱風，攻擊光電產業沒有下限，不斷誇大災情損失，甚至造謠說光電板毒死魚，光電產業恊會這次出來澄清全台損失沒有超過3%。陳世芳也表示16級強風浪高7米，17級8米，技術的刻服，不可能一步登天！這是產業面臨的挑戰，但摻入政治，一切都變了調！