威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

▲台中市西區民生路511號1樓「期期發彩券行」開出威力彩頭獎放鞭炮慶祝。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

今年6月26日威力彩36期連槓在彩迷花800元精準包牌下終結，中獎人可獨得頭獎、7注貳獎共17.53億元彩金，不過台彩透露，幸運兒經過14天中獎冷靜期至今都還沒現身兌獎，仍呼籲中獎人把握時間領錢。

依台彩公告，今年6月26日威力彩中獎號碼第一區「01、07、15、23、26、38」，第二區「04」，頭獎由台中市西區民生路511號1樓「期期發彩券行」開出，同一間投注站當天還另外開出7注貳獎。

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台彩系統顯示，中獎人的買法為第一區6個號碼部分自選、部分電選，第二區包牌8個號碼，共花費800元，結果幸運獲得頭獎17.38億元；另外也囊括了7注貳獎（每注獎金214萬元），合計17.53億元。

投注站業者指出，雖然到9月26日前皆可領取，但一般中獎人平均在開獎後10天內就會聯絡台彩完成兌領，這次包牌8注「注注中獎」的幸運兒還沒現身，更令人好奇包牌因由。

財政部國庫署指出，超過500萬元以上的中獎人，必須先透過中國信託高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，高額兌獎專線為：0800-024-500，服務時間為周一至周五9:00~17:00。