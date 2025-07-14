免稅店賺爛！連續35個月營收正成長　菸草酒類貢獻逾4成

▲桃園機場第二航廈免稅店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者高兆麟／台北報導

疫後解封出入境旅客增加，免稅店業績也跟著蒸蒸日上。經濟部統計處最新數據顯示，免稅店自111年6月以來已連續35個月正成長，販售商品中逾4成由菸草及酒類貢獻，與國內其他內需型零售通路相較更為突出。

經濟部指出，今年前5月其他綜合商品零售業營業額達670億元，年增率2.2%，但免稅店營業額年增率高達6.9%，成長幅度更為明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統計發現，免稅店以銷售菸草及酒類最多，近年食品及餐飲銷售占比顯著提升：觀察免稅店商品銷售占比，112年以「菸草及酒類」占比逾4成居首，其次分別為「個人服飾配件精品」占23.3%及「保養化粧品」占19.7%，另外為提升機場旅客餐飲體驗，業者積極改裝引進新品牌及在地特色美食，帶動「食品及餐飲」占比10.0%居第四，較108年成長3.4個百分點。

除了免稅店以外，空廚業者致力於多角化經營以降低衝擊，透過與便利商店聯名推出鮮食，以及在超市量販及網路平台等販售冷凍食品，積極拓展銷售通路，111年空廚營收轉呈正成長74.2%，之後隨國境全面開放，航班旅運人次大幅回升，加上團膳業者回復正常營運，推升外燴及團膳承包業112年及113年營收分別年增45.7%及13.3%，規模值均已超越疫情前水準，114年1-5月續年增9.7%，全年營收可望再締新猷。

觀察交通部民用航空局資料顯示，隨疫後國境全面解封，112年機場旅客人次年增率大幅攀升236.1%，113年續增22.9%，機場旅客為6396萬人次，雖未達疫情前108年之高峰，但已回升近9成，今年以來航空業者積極拓展航點，加上來台轉機人次攀升下，114年1-5月國際航線旅客達2,143萬人次，已超越疫前水準(108年1-5月之2,001萬人次)，亦為114年1-5月機場旅客人次成長7.5%的主要貢獻來源。

展望未來，經濟部預期下半年國定連續假期增加，將進一步推升跨境旅遊熱潮，可望挹注免稅店及空廚業者全年營收持續成長。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！