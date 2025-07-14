川普施壓聯準會換主席！比特幣衝破12萬美元新高　今年來漲逾28%

▲比特幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者高兆麟／台北報導

受到美國總統川普向聯準會（Fed）施壓降息，並揚言換掉聯準會主席鮑爾的消息影響，比特幣今（14）日盤中再度刷12萬美元新高，新台幣計價商品也衝過350萬元同樣破紀錄，今年來漲幅超過28%，勝過黃金的25%。

國內虛擬幣交易平台HOYA BIT（禾亞）指出，比特幣強勢走升，掩蓋新台幣升值的利空，出現美元計價與新台幣計價皆創新高的局面。過去24小時比特幣報價最高來到121492.48美元，為史上最高，至台北時間中午12點左右仍報120969.16美元，漲幅2.75%。

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華爾街分析師認為，這波比特幣走揚，與川普揚言撤換鮑爾有關，由於7月14日至17日舉行的「加密貨幣週」活動，機構投資人認為美元仍將在政治因素下走弱，紛將資金移往比特幣等能見度漸升的虛擬貨幣上。

《Investing.com》引用Bitwise投資總監Matt Hougan分析，機構投資者持續強勁的需求與極度有限的供應之間的博弈。比特幣網路每日僅創造450枚比特幣，然而，僅ETF昨天就收購了1萬個比特幣。

根據《8marketcap》資料，比特幣目前市值2.4兆美元，全球排名第5，超車亞馬遜，並正拉近與蘋果（市值3.15兆美元）的距離。