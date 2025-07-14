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快訊／台股收盤大跌136.06點　台積電跌5元至1095

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌136.06點，以22614.97點作收，跌幅0.6％，成交量2712.76億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌71.85點開出，指數開低走低，盤中最高達22735.23點，最低22525.66點，終場收在22614.97點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1095元，跌幅0.45％；鴻海（2317）下跌1元至160.5元；聯發科（2454）下跌35元至1385元；廣達（2382）下跌3.5元來到269.5元；長榮（2603）上漲5元至201.5元。

今天漲幅前5名個股為凌巨（8105）上漲1.3元，漲幅10％；旭暉應材（6698）上漲3.1元，漲幅9.98％；上緯投控（3708）上漲9元，漲幅9.97％；精聯（3652）上漲2.9元，漲幅9.88％；AMAX-KY（6933）上漲14.5元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為圓裕（6835）下跌3.7元，跌幅8.49％；泰福-KY（6541）下跌4.2元，跌幅7.41％；峰源-KY（6807）下跌4.2元，跌幅6.95％；錩泰（1541）下跌2.05元，跌幅6.88％；如興（4414）下跌0.8元，跌幅6.64％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
凌巨（8105）14.3▲1.3▲10.0％
旭暉應材（6698）34.15▲3.1▲9.98％
上緯投控（3708）99.3▲9.0▲9.97％
精聯（3652）32.25▲2.9▲9.88％
AMAX-KY（6933）161.5▲14.5▲9.86％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
圓裕（6835）39.9▼3.7▼8.49％
泰福-KY（6541）52.5▼4.2▼7.41％
峰源-KY（6807）56.2▼4.2▼6.95％
錩泰（1541）27.75▼2.05▼6.88％
如興（4414）11.25▼0.8▼6.64％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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