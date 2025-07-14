快訊／台股收盤大跌136.06點　台積電跌5元至1095

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌136.06點，以22614.97點作收，跌幅0.6％，成交量2712.76億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌71.85點開出，指數開低走低，盤中最高達22735.23點，最低22525.66點，終場收在22614.97點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1095元，跌幅0.45％；鴻海（2317）下跌1元至160.5元；聯發科（2454）下跌35元至1385元；廣達（2382）下跌3.5元來到269.5元；長榮（2603）上漲5元至201.5元。
今天漲幅前5名個股為凌巨（8105）上漲1.3元，漲幅10％；旭暉應材（6698）上漲3.1元，漲幅9.98％；上緯投控（3708）上漲9元，漲幅9.97％；精聯（3652）上漲2.9元，漲幅9.88％；AMAX-KY（6933）上漲14.5元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為圓裕（6835）下跌3.7元，跌幅8.49％；泰福-KY（6541）下跌4.2元，跌幅7.41％；峰源-KY（6807）下跌4.2元，跌幅6.95％；錩泰（1541）下跌2.05元，跌幅6.88％；如興（4414）下跌0.8元，跌幅6.64％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|凌巨（8105）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|旭暉應材（6698）
|34.15
|▲3.1
|▲9.98％
|上緯投控（3708）
|99.3
|▲9.0
|▲9.97％
|精聯（3652）
|32.25
|▲2.9
|▲9.88％
|AMAX-KY（6933）
|161.5
|▲14.5
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|圓裕（6835）
|39.9
|▼3.7
|▼8.49％
|泰福-KY（6541）
|52.5
|▼4.2
|▼7.41％
|峰源-KY（6807）
|56.2
|▼4.2
|▼6.95％
|錩泰（1541）
|27.75
|▼2.05
|▼6.88％
|如興（4414）
|11.25
|▼0.8
|▼6.64％
資料來源：證交所
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