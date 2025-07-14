快訊／台股收盤大跌136.06點　台積電跌5元至1095

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌136.06點，以22614.97點作收，跌幅0.6％，成交量2712.76億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌71.85點開出，指數開低走低，盤中最高達22735.23點，最低22525.66點，終場收在22614.97點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1095元，跌幅0.45％；鴻海（2317）下跌1元至160.5元；聯發科（2454）下跌35元至1385元；廣達（2382）下跌3.5元來到269.5元；長榮（2603）上漲5元至201.5元。

今天漲幅前5名個股為凌巨（8105）上漲1.3元，漲幅10％；旭暉應材（6698）上漲3.1元，漲幅9.98％；上緯投控（3708）上漲9元，漲幅9.97％；精聯（3652）上漲2.9元，漲幅9.88％；AMAX-KY（6933）上漲14.5元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為圓裕（6835）下跌3.7元，跌幅8.49％；泰福-KY（6541）下跌4.2元，跌幅7.41％；峰源-KY（6807）下跌4.2元，跌幅6.95％；錩泰（1541）下跌2.05元，跌幅6.88％；如興（4414）下跌0.8元，跌幅6.64％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 凌巨（8105） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 旭暉應材（6698） 34.15 ▲3.1 ▲9.98％ 上緯投控（3708） 99.3 ▲9.0 ▲9.97％ 精聯（3652） 32.25 ▲2.9 ▲9.88％ AMAX-KY（6933） 161.5 ▲14.5 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 圓裕（6835） 39.9 ▼3.7 ▼8.49％ 泰福-KY（6541） 52.5 ▼4.2 ▼7.41％ 峰源-KY（6807） 56.2 ▼4.2 ▼6.95％ 錩泰（1541） 27.75 ▼2.05 ▼6.88％ 如興（4414） 11.25 ▼0.8 ▼6.64％

資料來源：證交所