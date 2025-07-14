記憶體新兵報到！　凌航預計8月中旬掛牌上市

▲凌航董事長曾珍。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體解決方案廠凌航科技（3135）將於15日舉辦上市前業績發表會，並預計在8月下旬掛牌上市，凌航主要業務為記憶體及儲存裝置的全方位設計與製造，營運橫跨品牌經營、ODM代工與國際系統整合市場，並聚焦超頻電競與工控利基市場。

凌航董事長曾珍表示，憑藉橫跨DRAM記憶體IC、模組、Flash快閃記憶體IC與SSD固態硬碟等完整產品線，積極耕耘電競、AI PC/Server、工控等利基市場，打造「一站式記憶體整合服務」，成功建立差異化競爭優勢。

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曾珍指出，凌航避開與一般消費性記憶體大廠的正面競爭、銷售的不是單顆記憶體IC，而是對標國際記憶體大廠，針對終端電子產品應用場景的完整記憶體生態系統解決方案。例如：AI應用、IPC工控等，提供客製化模組設計與整合服務，形塑技術護城河；其產品廣泛應用於電競超頻、AI邊緣運算、嵌入式裝置與企業級伺服器暨雲端資料中心，亦具備企業與政府標案的B2G（企業對政府）客戶問題解決能力。

營運模式方面，凌航採雙品牌經營策略，自有雙品牌goldkey、Neo Forza結合ODM業務，涵蓋Gaming與Industrial等多元產品線，行銷版圖遍及五大洲，並已取得多家國際電腦大廠認證。B2B與B2G市場布局亦日趨成熟，尤其在國際教育筆電及電子白板等政府標案市場快速拓展，展現強大接單韌性。

在市場分布上，凌航三大客群佔比均衡，2024年系統整合與標案市場佔47%，電競與品牌市場佔46%，工控市場佔7%，有效分散風險、提升營收穩定度。產品組合方面，DRAM產品佔比達68%，Flash快閃記憶體產品佔比31%，具備良好的產品平衡性，能靈活應對市場價格波動。此外，該公司2024年人均產值高達新台幣8,600萬元，營運績效更是大幅優於其他同業。

法人表示，在目前的AI浪潮下，凌航可望憑藉優異的開發與製造能力，持續深化電競與AI應用記憶體模組設計，並強化ODM與自有品牌的全球滲透率，公司未來營運表現值得期待。