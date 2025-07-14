輸美關稅未定案　台股震盪ETF受益人數周增1.7萬人

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上市櫃公司陸續公布營收，其中AI相關供應鏈表現亮眼，但台灣輸美關稅稅率遲未公布，台股仍呈區間震盪走勢，投資人則小量回補台股ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增1.7萬人，其中高股息ETF受益人數周增6187人。

在海外ETF方面，投資人持續獲利了結，上周受益人數續減逾萬人，值得一提的是，投資人除加碼軍工、電動車等主題型ETF外，追蹤日經指數的日股ETF亦受青睞，多檔日股ETF擠入海外ETF增量排行榜前十名。至於在債券ETF方面，投資人開始回補長天期買債ETF，受益人數周增近3500人，終止連6周減少的趨勢。

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中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周美國總統川普陸續宣布對各國的新對等關稅率，較四月公布時降幅有限，對日本稅率甚至提高，且歐盟與墨西哥稅率亦達30%，部分投資人擔憂美國通膨恐上升，美股上周五從高檔回落。但今日亞股表現相對持穩，顯示市場對關稅的反應已經沒那麼大，冷靜看待後續談判結果，惟台灣關稅稅率遲未出爐，確實成為影響台股的不確定性，導致台股今（14）日盤中表現相對其他亞股弱勢。

葉松炫指出，除了對等關稅外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前透露，半導體與藥品232條款調查報告將在7月底完成，預計相應的產業關稅也將在不久後公布，影響貿易政策不確定性持續上升，進而壓抑市場風險偏好情緒。而上周台股指標公司大立光公布Q2獲利，因匯損侵蝕逾42億元，每股稅後盈餘僅7.73元，創13年單季新低，顯示新台幣兌美元大幅升值，對企業獲利影響劇烈，恐成短線影響台股走勢的因素。

不過葉松炫強調，AI需求持續擴張為不爭的事實，台灣半導體供應鏈在先進製程領域領先，有較高的議價能力，可望降低匯率衝擊。若市場因關稅與匯率等因素出現波動，投資人仍可逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，目前CNN恐懼與貪婪指數已來到「極度貪婪」區間，部分投資近期持續遭拋售的債券ETF，終於出現止穩跡象，上周受益人數增加約3,500人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，美國財政部上月底標售10年期公債，標售結果優於預期，且財長貝森特認為沒有必要進一步增發長債，提振市場信心，雖當前殖利率不至於快速下跌，但債價可望持穩。而根據FOMC會議摘要顯示，官員立場沒有想像中鷹派，因此聯準會9月降息的機率可望提高。

