200萬存戶受影響！　3銀行打詐特定數位帳戶ATM日額縮水

▲銀行加大打詐力度，第3類數位帳戶ATM領錢限縮。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

銀行打詐動作加大，不需要本人親赴銀行臨櫃開戶的「第3類數位帳戶」成為整頓目標，已有3家銀行公告，這類存戶持金融卡到ATM領錢，其中2銀行規定每天不能超過1萬元，估逾200萬名存戶受到影響，金融圈熱議。

所謂的「數位帳戶」，就是銀行業者透過數位化的模式，讓用戶在家就可以直接辦理銀行業務。像是開戶、存款、換匯等，在手機上就可以直接完成，不用再特別出門到銀行去人擠人，由於數位帳戶沒有實體存摺，且省去了行員人力，金管會統計開戶數已超過1400萬戶。

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數位帳戶依開戶方式可分為3類，包括：第一類（自然人憑證）、第二類（晶片金融卡）與第三類帳戶（信用卡或銀行帳戶驗證），不過自然人憑證開戶最近金管會正和銀行檢討開放中，而第3類帳戶因無法掌握實際往來對象，多家銀行近期針對提款、轉帳交易有所調整。

以兆豐銀MegaLite為例，要求未提權的第3類數位帳戶存款人，6月23日以後在ATM提款日額縮至1萬元，當時就引爆民眾質疑「繳學費就不止了」、「領錢不夠買iPhone」等，估計逾22萬名第3類存戶受影響。

對數位帳戶經營有成的中信銀也公告，7月28日起金融卡每日提款限額，由現行12萬元大幅縮至1萬元，每月ATM提領額維持12萬元，73萬4664名存戶都適用。

彰銀也在近期加入數位存款帳戶權益限縮行列，8月4日起，105萬戶數位存款戶若未提升交易權限，ATM每日國內外提款額度將縮至5萬元，每月則會縮至15萬元，無卡提款每月限領10萬元；31.5萬戶第3類數位存款若透過雲支付消費扣款，未提升交易權限每筆只能扣1萬元，每月限扣5萬元。

