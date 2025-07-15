快訊／台積電持平至1095　台股開盤上漲3點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（15日）以22618.43點開出，指數上漲3.46點，漲幅0.02％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1095元；鴻海（2317）下跌0.5元至160元；聯發科（2454）維持平盤至1385元；廣達（2382）上漲0.5元來到270元；長榮（2603）上漲1元至202.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲88.14點或0.2％，收在44459.65點；標準普爾500指數上漲8.81點或0.14％，收6268.56點；那斯達克指數上漲54.8點或0.27％，收在20640.33點；費城半導體指數下跌49.57點或0.87％，收5646.72點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44459.65
|▲88.14
|▲0.2%
|S&P500
|6268.56
|▲8.81
|▲0.14%
|NASDAQ
|20640.33
|▲54.8
|▲0.27%
|費城半導體指數
|5646.72
|▼49.57
|▼0.87%
資料來源：證交所
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