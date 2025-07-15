政策全力加持！　創新板挺進「亞洲那斯達克」

▲台灣證券交易所。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

行政院卓榮泰院長今日於「2025 壯大資產管理 迎向黃金年代高峰論壇」中公布「亞洲資產管理中心」五大持續推動政策，彰顯政府強化資本市場競爭力的決心。其中持續鬆綁法規，打造臺灣成為「亞洲那斯達克」，證交所指出，自2021年推出的臺灣創新板，正為落實此願景核心板塊，未來將配合政策持續鬆綁相關制度，積極推動創新板邁向「亞洲那斯達克」的目標。

證交所林修銘董事長在論壇專題演講中亦表示，創新板聚焦具備「未來發展性」產業，瞄準「願意且有能力改變」的創新企業，積極尋找具故事、指標性且佈局國際市場的優質公司。創新板採取國內外並進策略，矢志成為「亞洲那斯達克」，發掘下個獨角獸。為實現行政院政策目標，證交所將持續優化創新板制度，並投入更多資源，致力於打造更具國際競爭力、彈性及友善創新企業的制度環境，促使臺灣成為全球新興產業與國際投資者聚集的新熱點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺灣擁有全球最完整、最具競爭力的半導體、人工智慧（AI）及資通訊產業供應鏈，具備深厚的創新發展基礎。創新板則專注於高成長潛力及科技含量的新經濟產業，尤其聚焦於結合軟體、硬體與韌體實力的輕資產企業，涵蓋領域包括AI、物聯網（AIoT）、資安管理、智慧醫療、機器人、無人機、衛星通訊、綠能環保及智慧製造等未來關鍵產業。

而今年上半年以來，新經濟產業上市占比達3成以上，顯示臺灣資本巿場對新興產業領域具備強大吸引力，綠能環保、數位雲端等都逐步嶄露頭角。此外，創新板迄今累積超過20家創新企業成功掛牌，2025年已有3家公司申請創新板上市，亦有資安及智慧移動等領域之創新企業高度肯定創新板價值，計劃於今年度提出申請。

自2025年初創新板已取消合格投資人限制，並提升創新性審查嚴謹度，創建了彈性且友善的籌資環境。其成效已初步顯現，市場流動性顯著提升。截至6月中，累計成交值已超過2024年全年度，且亦在下半年推出更多創新板專屬流動性提升獎勵措施，進一步為市場注入資金活水與動能。

展望未來，證交所將藉由「天時、地利、人和」的政策優勢，加速建立創新板具國際競爭力的法規制度，持續推動更多具備創新特質與國際發展潛力的優質企業登上創新板，全力打造「亞洲那斯達克」，引領臺灣資本市場與創新實力邁向全球舞台。