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Robotaxi布局深化　Tesla成美國市場擴大關鍵

▲▼特斯拉自動駕駛計程車robotaxi。（圖／路透）

▲特斯拉。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

Tesla正在美國德州測試其自駕計程車(Robotaxi)技術，並有意拓展服務至舊金山灣區，引發業界關注。TrendForce表示，美國的Robotaxi市場將由Tesla和Waymo主導，預估規模將於2035年達365億美元。中國的Robotaxi產業也正蓬勃發展，得益於完善的供應鏈體系，硬體成本將會快速降低。

Tesla執行長Elon Musk上週表示正等待加州監管單位許可，可能於一、二個月內於灣區展開Robotaxi服務。TrendForce表示，加州的自駕車許可證分為三個等級，分別為有駕駛員測試許可(Testing with a Driver)、無駕駛員測試(Driverless Test)和部署(Deployment)。目前僅Waymo等三家企業獲得部署許可證，可於特定區域內向公眾提供商業服務。

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TrendForce分析，Tesla拓展Robotaxi布局取決於兩大指標：第一是取得部署許可(Deployment)的速度與時間點，企業須達成監管機構多項嚴格要求，才能獲准上路。其次則是Tesla能否如期於2026年量產專為Robotaxi設計的Cybercab，這項進度將直接影響Tesla在自動駕駛市場的規模化擴張進程和成本效益。

TrendForce預估，美國Robotaxi市場規模2025至2035年間的年複合成長率(CAGR)達61%。在此龐大市場中，Tesla憑藉其造車優勢及視覺解決方案，車輛硬體成本相對較低。Waymo儘管具備早期進入者的優勢，但若不能加快擴張速度並有效降低成本，其領導地位將備受Tesla威脅。

針對Robotaxi的另一主要市場中國，TrendForce估計其市場規模將於2035年達445億美元，2025至2035年間的CAGR高達96%。中國廠商參與者眾且積極，以百度、小馬智行與文遠知行等為首。預期在投入車輛數快速提升，以及當地電動車廠、供應鏈強力支持下，Robotaxi車輛與自駕方案的硬體成本得以迅速下降。後續Robotaxi的單價里程費用隨之降低，有助提高使用者意願。

雖然Robotaxi具備成長潛力，但產業仍面臨多項挑戰。例如不同國家和地區自駕政策的差異，將限制車隊的跨區擴張速度。同時，自駕技術因高度複雜且仰賴龐大研發投入，後進者不易進入市場。且Robotaxi企業通常面臨漫長的投資回報期，難以評估具體的獲利時間點。此外，潛在的司機失業衝擊、車輛運行安全疑慮、個人隱私等社會信任議題，也將影響Robotaxi未來發展與普及。

關鍵字： Tesla

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