C2C推「線上帶動線下」進行整合　加速實體布局插旗全台

▲C2C創辦人Vic陳雋希。（圖／C2C提供）

記者高兆麟／台北報導

選物平台CHECK 2 CHECK（C2C）為了滿足民眾現場消費體驗，今年持續拓展實體門市，插旗桃園大江購物中心與台南FOCUS時尚流行館，以簡約現代風格打造舒適購物空間，集結品牌話題新品與人氣明星商品。

C2C創辦人Vic陳雋希表示，品牌成立至今超過10年，過去專注在線上通路銷售，近年期望將「體驗式消費」與「線上帶動線下」進行整合，逐步拓展實體門市，讓消費者能親自試穿、觸摸、感受產品質感，同時透過門市打造品牌辨識度。未來也將持續進駐各縣市，提升全台服務涵蓋率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳雋希也表示，實體門市將同步展售熱銷商品，包括冰磁系列服飾，以及品牌話題極鋒雨衣系列，皆可讓消費者試穿體驗。除此之外，也展示生活小物，風格橫跨都會、戶外、休閒與居家，現場更精心設計多樣穿搭提案，希望讓顧客輕鬆找到屬於自己的風格。

C2C也表示，全台目前共有4間實體門市，包含桃園大江購物中心、台南FOCUS時尚流行館、高雄大立A館，以及SKM Park Outlet高雄草衙大道東，未來也將持續進駐各縣市，提升全台服務涵蓋率。

C2C指出，為歡慶台南FOCUS門市盛大開幕，也推出限時優惠活動，只要消費者出示C2C官網會員電話，界就有單筆滿額現折活動以及滿額贈禮活動。