搶新光三越再生變！　台新金董「回馬槍」殺出

▲吳東進（前左）改派次女吳欣儒（前右）當新光三越董事，爭取大股東日方三越伊勢丹認同。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本屆新光三越董事改選前，日方大股東三越伊勢丹釋出新光三越半數、21.5％持股，由吳東進、吳東賢、吳東昇、吳東興家族聯手成立新昕資本吃下，坐擁股權優勢的吳東進、吳東昇聯軍原以為勝券在握，新任董座如囊中物，沒想到就在改選之前，吳東亮竟以程咬金之姿殺出，打亂了吳東進的佈局。

最讓外界意外的是，6月底，新光三越股東會改選董事時，甫中箭落馬的吳東亮居然以董事身份重返董事會，究竟如何做到？原來，本屆新光三越董事改選，吳東興家族一口氣拿下三席董事，「在董事會舉行前，東興投資突然改派法人代表，將吳昕陽的么弟、新光三越執行副總吳昕昌的董事席次改為吳東亮擔任。」吳家親友說。

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「其實，老三一直很在意新光三越，選前表面上，一副事不關己；實際上，早已鴨子划水，結盟堂侄吳昕陽兄弟，股東會當天，他雖然未到現場，但仍操盤把吳昕昌推進董事會，還讓吳昕陽的哥哥、新光三越董事吳昕達拿下最高票，策反了吳東興家族三票入手。」吳家親友進一步解釋。

據悉，吳東進原先規劃結盟吳東昇，力助吳東昇續掌控新光三越，副董事長則由他的長女、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈擔任，「Cynthia（吳欣盈）若順利當選副董事長，可望上演公主復仇記，藉由新光三越重返下屆台新新光金董事會。」吳欣盈友人透露。

未料，吳東進這手好棋遭到吳東亮奇招攔截，「現在老大只能改弦易轍，以優先力助老四當上董座優先，也主動和日方遞出橄欖枝，希望副董一職改由日方大股東出任。」吳家親友透露。

原先以盈盈投資進入董事會準備搶副董的吳欣盈，也在當天改由吳東進次女、新光金董事吳欣儒接下。「因為Cynthia人在國外，來不及開會，才改派人選。」吳欣盈友人透露。

事實上，吳東進臨時改派吳欣儒也有別的考量，「Olivia（吳欣儒）也具金融背景，個性相對圓滑，爭取日方認同具加分作用，是一個活棋。」親近吳東進人士解釋。



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