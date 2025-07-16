直擊！緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

▲6/15 21：20 身為緯創集團高層，黃柏漙開車回家的模樣看似極為接地氣，沒有什麼派頭可言，不若其他檯面上的科技業大老。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

市值數千億元的緯創集團旗下「緯創數技」董事長黃柏漙作風低調，但本刊掌握消息，逾70歲的他雖然已婚，但還長期另擁女密友，而且會把對方帶回自己家中約會。

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▲在黃柏漙女兒經營的粉絲專頁（圖）中，也有出現狗狗跟那輛溫馨接送女密友的白色速霸陸。

傳言黃柏漙十多年前從夜場結識了一名身型略顯豐腴的紅粉知己。該名紅粉知己於是成了黃柏漙的「女密友」，但是作風比刻板印象中那些企業大老的女孩們低調許多，甚至還有自己的上班族作息。

▲在黃柏漙女兒經營的粉絲專頁中，也有出現狗狗跟那輛溫馨接送女密友的白色速霸陸（圖）。

▲6/15 20：43 黃柏漙約完會後，載女密友回到女方居住的地方。

6月15日晚上8點半左右，該名女密友從一輛白色的速霸陸下車後，走一小段路回家。於是本刊跟著那輛白車，一路往新北淡水的方向駛去，然後在關渡附近進了一處社區。

▲6/15 21：19 之後黃柏漙開車回新北淡水住處，他載女密友是與女兒共用的一輛白色速霸陸。

▲6/15 21：21 黃柏漙將車上的狗放下來，一人一狗回家。

白車迴轉之後停好，下來的就是傳說中的緯創數技投控董事長黃柏漙，還帶著他女兒經營的網紅愛犬波波，一人一狗進門。



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