快訊／台積電漲10元至1120　台股開盤大漲132點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（16日）以22967.51點開出，指數大漲131.57點，漲幅0.58％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1120元，漲幅0.9％；鴻海（2317）維持平盤至163元；聯發科（2454）維持平盤至1395元；廣達（2382）上漲1.5元來到272元；長榮（2603）上漲1.5元至201元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌436.36點或0.98％，收在44023.29點；標準普爾500指數下跌24.8點或0.4％，收6243.76點；那斯達克指數上漲37.47點或0.18％，收在20677.8點；費城半導體指數上漲71.89點或1.27％，收5718.61點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44023.29
|▼436.36
|▼0.98%
|S&P500
|6243.76
|▼24.8
|▼0.4%
|NASDAQ
|20677.8
|▲37.47
|▲0.18%
|費城半導體指數
|5718.61
|▲71.89
|▲1.27%
資料來源：證交所
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