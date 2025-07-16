快訊／台積電漲10元至1120　台股開盤大漲132點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（16日）以22967.51點開出，指數大漲131.57點，漲幅0.58％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1120元，漲幅0.9％；鴻海（2317）維持平盤至163元；聯發科（2454）維持平盤至1395元；廣達（2382）上漲1.5元來到272元；長榮（2603）上漲1.5元至201元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌436.36點或0.98％，收在44023.29點；標準普爾500指數下跌24.8點或0.4％，收6243.76點；那斯達克指數上漲37.47點或0.18％，收在20677.8點；費城半導體指數上漲71.89點或1.27％，收5718.61點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44023.29 ▼436.36 ▼0.98% S&P500 6243.76 ▼24.8 ▼0.4% NASDAQ 20677.8 ▲37.47 ▲0.18% 費城半導體指數 5718.61 ▲71.89 ▲1.27%

資料來源：證交所