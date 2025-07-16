快訊／日圓現鈔「0.2007」刷史上最甜　10萬台幣多換7.3萬日圓

▲台銀日圓現鈔再刷甜甜價。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國降息延後，美元指數走強，日圓轉貶，台銀日圓現鈔今（16）日第一盤賣出價掛「0.2007」再刷史上最甜，與前波換匯高點0.2351相較，以10萬台幣現鈔可以多換約7.3萬日圓。由於台銀日圓即期匯價已來到0.1992同創新低，市場持續期待台銀日圓現鈔牌告價摜破0.20字頭。

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▲日圓現鈔賣出牌告價又刷低。（圖／翻攝台銀官網）

依台銀資料，今年4月22日台銀日圓現鈔牌告一度來到0.2351的價位，近1年最高，當時拿10萬台幣只能換到42萬5350日圓，但是今天拿10萬元新台幣到台銀櫃檯買日圓，可以換到49萬8256日圓，等於多換72906日圓。

交易員指出，由於美國6月消費者物價創下五個月來最大漲幅，市場下修聯準會（Fed）今年可能降息次數的預期。美元指數在過去4個交易日連續上漲，周二最高觸及98.70，創6月23日以來新高。

日圓兌美元紐約盤貶0.8%至148.84，今早亞洲盤一度貶破149關卡，為4月3日以來最高。

新台幣兌美元今早以貶4.8分、29.35元開出，開盤十分鐘最低貶至29.385，小貶8.3分，由於新台幣匯率貶勢沒有日圓兇猛，再刷換匯甜甜價。