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輝達H20輸中解禁　陸行之：知內情先賺、散戶吃剩肉

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，最近因美國商務部決定解禁低階AI晶片賣給中國大陸廠商，NVIDIA 頻創新高，AMD也大幅回升，對此他也提出解禁對兩家公司影響的看法，指出解禁有機會為NVIDIA EPS貢獻0.37美元，估算貢獻股價近15美元。不過陸行之以「知道內情已先賺、散戶只能吃剩下的肉」形容這波行情。

陸行之表示，對NVIDIA而言：NVIDIA在一季度因美國新規管制H20出貨，做了近45.38億美元的庫存減損，營收少算了近25億美元，而二季度營收少算了近80億，合計少賣了105億美元營收， 因此他推估H20營業利潤率低於公司平均的60%，這105億營收約可帶入至少45億獲利，加上之前的庫存減損的write back，2Q3Q 2025 應該有機會回沖個90.38億美元獲利，對EPS貢獻0.37元，以今年動輒40倍本益比來算，對股價貢獻近15元，這消息傳了幾天，昨天正式公布，知道內線偷跑的投資人已經先賺了近8-10美元，剩下的肉等看到新聞的散戶去吃。

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陸行之也指出，對AMD而言：AMD 之前宣布在2Q25將認列額外的8億美元製造成本，主要來自庫存損失、採購承諾及備抵損失。我用40%毛利率及5%營業利潤率去倒推，AMD因美國新規管制 MI308出貨，營收少算近13-14億，獲利少算近0.65-0.70億，加上之前的庫存減損的 write back, 2Q3Q 2025 應該有機會加個8.65-8.70億獲利，對EPS貢獻0.53-0.54，以AMD動輒超過50倍本益比來算，對股價貢獻超過25美元，難怪近期AMD股價漲勢稍強。

陸行之表示，最後就是之前好像有些公司因為H20，MI308禁售而受影響的伺服器產業鏈公司，應該也會看到訂單重啟，只是我很納悶的是中國大陸 AI GPU/ASIC 國產替代加速進行，H20/MI308 這些低階AI晶片到底還有多少季度的銷售需求？所以做為AMD的小小小股東，他不會因為低階MI308的短期解禁而去加碼AMD股票，投資人還是要看AMD的ROCm軟體是否有改善，MI350/MI400 是否有機會從NVIDIA手上搶下一些份額。

關鍵字： 輝達

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