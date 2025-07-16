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台股驚驚漲收復2萬3！法人嘆「摸不透」　多空分歧

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）上攻1130元波段高點，今（16）日台股站上23000點，創下近五個月波段新高，對於後市表現，法人看法分歧，國泰證期顧問處協理蔡明翰看法樂觀認為，輝達、美國科技股以及台積電ADR三者股價連動竄高，台股沒有不漲的道理，台股指數有機會挑戰24416高點；統一投顧董事長黎方國則說下半年有第二季財報五大不確定因素，投資人不妨先行獲利了結。

台股自從4月9日對等關稅所創下17306低點，上攻到今日23106點，上漲達5800點之多，到底台股後市該如何觀察？蔡明翰分析，就國際股市表現來看，整體趨勢處於向上，從年初到現在台股幾乎沒漲到，所處位階相對落後國際股市，主要反映關稅不確定因素造成信心不足。

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蔡明翰說，原先市場擔心關稅會削弱AI需求，但以輝達創新高表現，以及產業展望代表關稅並未影響到AI成長，目前全球科技輪動架構是輝達、美國科技以及台積電三者創新高所組成，如果說台積電能夠創新高，台股指數突破24416高點是遲早的事，也可以用「送分題」來形容。

蔡明翰認為，投資人對於關稅議題過度反映，把川普喊出關稅跟談出關稅混為一談，其實關稅高低取決相對性，如果美國對全球採取一致性高關稅，代表成本同步提高因此不用過度擔心，但最壞結果就是台灣關稅比別人高，最終出爐關稅與趨近其他競爭國家，仍然可被接受的。

黎方國則持不同看法，他表示，指數已經漲到23000點，下半年台股將面臨五大不確定因素，分別新台幣升值匯損、對美關稅、下半年景氣恐有急速下滑之虞、期貨5萬口空單，以及大數據統計8、9月易跌難漲等。

黎方國說，日前大立光公布第二季財報，新台幣升值匯損就侵蝕掉三個多股本獲利，而台積電法說將在下周登場，投資人不妨先觀察台積電所公布數據、下半年接單展望。


關鍵字： 台積電台股波段高點投資人不確定因素

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