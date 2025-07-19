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退休金攻略！十大權值股4%提領法　10年實測一次看

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股神探

ETF 存退休很夯，但真正的退休族買什麼？本文回溯 2015–2025 台積電等十大權值股的股價與股息，套用 4 % 提領法，模擬「一次投入」與「分批買入」兩種策略，幫你判斷哪種資金配置更適合退休生活...

早上滑手機，長輩群組又在傳「存 0050 躺著領息」的貼文。ETF 的確是近十年最火的退休工具，但集保中心統計卻顯示：真正的嬰兒潮與沉默世代，持股名單清一色是個股，而且以大型權值股居多。也就是說，當你我真的踏進退休生活，依賴的很可能不是「指數」，而是「台積電們」。

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本篇就用台股最新十大權值股，回測 2015–2025 的股價與股息，再套入 4 % 提領法，看看「一次投入 100 萬」和「每年定投 10 萬」十年後會變成什麼模樣。

真實數據揭露：ETF 人氣高，退休族卻最愛權值股

全球退休理財趨勢的確吹起 ETF 風，但放眼台灣，沉默世代（1928–1945）與嬰兒潮（1946–1964）手中的最大部位，依舊是台積電、鴻海、富邦金這些龍頭。原因很簡單：ETF誕生時間短——規模起飛也才近十年，長輩當年只能買個股。
龍頭股配息記錄長、流動性佳——領息不用擔心流不出來。

本土情感＋資訊落差——長輩對熟悉品牌更有信心。

反觀即將退休的 X 世代（1965–1980），持股結構近乎「個股：ETF＝1：1」，顯示 ETF 正在取代部分長抱個股的角色。了解這個世代差異，你就能幫自己或爸媽對症下藥，決定要不要把「台積電＋ETF」放進同一個退休帳戶。

十年股價比一比：台積電奪冠，電子三雄全面領先

回測區間：2015/7 初—2025/7 初（現金股利已還原）

台積電（2330）年化報酬率 23.8 %，遠甩大盤。

聯發科、日月光、廣達緊追，年化皆逾 10 %。

金融、電信則落在 1–6 % 區間。

電子股強勢的主因是 AI、先進製程與雲端需求持續爆發；反之，金融與電信雖穩健但成長有限。值得注意的是，權值榜十年前與今日名單差異極大：若你回到 2015 可能會買到台塑四寶，報酬就不如人意。這證明「選股＋長抱」能打敗 ETF，但前提是——你真的選對股、抱得住。

股息成長力：4 % 提領夠不夠？

退休後最怕「領不到現金」！我們將十年股息成長率納入：

台積電：4.5 元 → 15 元，年化 12.8 %，一季配息就抵過去一年。

聯發科：高低震盪，最高 76 元、2024 掉到 55 元；波動大但殖利率甜。

廣達、日月光、台達電：牛皮中見成長，年化 8–11 %。

國泰金、中華電：幾乎零成長，勝在配息穩。

將「十年股價年化＋股息年化」相加，可得 台積電 36.6 % 總報酬率稱王；聯發科、廣達、日月光以 20 % + 包辦亞軍。金融與電信則扮演防禦角色——賺得少，卻能安心睡。若退休族要靠 4 % 提領法，關鍵不只是殖利率，而是股息連續性；因此權值股＋ETF 的「雙引擎」配置，就成了兼顧現金流與分散風險的選項。

策略實測：一次買滿 vs 年年加碼，十年後誰贏？

一次投入100萬

台積電：十年後市值破 1,500 萬，股息累計 180 萬，早已回本。

電子三雄（聯發科、廣達、日月光）市值翻 4–5 倍；金融、電信多數小幅增值。

風險：起初資金曝險大，需有抗震心理。

每年分批10萬

台積電最終市值約 500 萬，報酬縮水但心臟負擔小。

富邦金、國泰金因成長慢＋分批買入，十年後市值可能低於投入本金。

適合上班族、小資或剛進股市的退休族；透過「邊學邊買」累積經驗值。

複利＝時間×本金

有一大筆退休金、風險承受度 OK？—> 早買早享受。
資金有限或怕波動？—> 分批買＋搭配 ETF，拉長投資路徑。
別忘了，這份回測是「選對存活者」的理想情境；真實操作仍需多元配置、定期檢視，才不會把退休金押在單一奇蹟上。

＊本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
＊本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 台股ETF

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