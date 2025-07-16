CCL三雄獲美系外資按讚　台光電盤中閃見千元天價

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美系外資看好AI需求帶動銅箔基板（CCL）族群上衝，全面調高台輝電（2383）、台燿（6274）及金像電（2368）目標價且都授予「買進」等，受此激勵，台光電盤中衝破千元閃見1005元天價，不過台耀、金像電皆走跌。

最新出爐外資報告認為，CCL族群長線受惠AI趨勢帶動更好的平均售價(ASP)以及更佳的毛利率，加上AI伺服器CCL/PCB價格高於預期且技術升級速度較快，推動整體主板估值，因此3檔CCL族群概念股目標價皆向上拉。

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其中，台光電目標價由940元調高至1080元，台燿目標價由290元調高至330元，金像電目標價由370元調高至420元，評等都是「買進」；至於聯茂(6213) 評等重申「賣出」，目標價由54元調高至60元。而這也是日前亞系外資日前將台光電目標價由795元調高至1054元後，又一家外資將台光電目標價調高至千元以上。

美系外資重新審視對 AI 伺服器 CCL/PCB主板的市場規模預估，並將市場規模更新為 2025 年的 53 億美元（原估23 億美元）和 2027 年的 174 億美元（原估80 億美元），這意味著 AI CCL/PCB 市場規模年複合成長率為 88%至80%，加上新的GPU AI 伺服器 M9 級 CCL將從2026年下半年開始挹注。

美系外資預估，台光電及台燿在客製化IC（ASIC）AI 伺服器 CCL 市場的市占率將從 2024年的 42%增加至 2027 年的 85%，原因在於與日韓同行相比，這兩家公司採取了更積極的產能擴張計劃，以及M8 級AI伺服器在 ASIC 產業開始提高滲透率，從2025 年的40%增加至2026年的70%以上，而台灣 CCL 企業在生產 M8 級 CCL 方面通常有較佳的記錄。

對於 GPU AI 伺服器市場份額，美系外資預估台光電在 2026年不會從中國大陸/韓國廠商手中大幅奪回市場份額，不過 Rubin AI 伺服器出貨量的增加可能會開始使用 M9 CCL，並幫助 台光電的 GPU AI 伺服器市占率在2025、2026年重返23%及24%，2027年更成長至41%。