ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

關稅、匯率夾擊　榮惠董座：變數趨緩、下半年重回成長軌道

▲▼榮惠-KY董事長劉世璘。（圖／記者高兆麟攝）

▲榮惠-KY董事長劉世璘。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

PCB廠榮惠-KY（6924）董事長劉世璘今（16）日指出，近年全球產業鏈受到關稅與匯率波動等外部變數影響甚鉅，對企業營運帶來挑戰，所幸榮惠憑藉彈性經營策略及多元化佈局，已順利度過不確定期，近期關稅與匯率變數已逐步趨緩，有助公司重新回到穩健的成長軌道，為下半年及未來營運注入更多信心。

榮惠-KY今日向外界分享最新營運現況與未來發展佈局，劉世璘表示，榮惠-KY自2007年創立以來，以「彈性」與「輕資產」作為核心競爭力，採取不自建產線的模式，整合多家合作工廠並結合拼板設計、供應鏈協調與品質管理，提供客戶「少量多樣」的一站式解決方案，靈活滿足市場多變的需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉世璘指出，這套商業模式不僅降低固定成本與資產折舊壓力，更在產業波動時展現高效調度資源、穩健獲利的韌性。

長期以來，榮惠-KY深耕日系車用電子與消費性電子領域，累積了穩固的客戶基礎與信賴關係，持續強化即時在地化服務，發揮卓越的供應鏈整合能力。

隨著電動車及AI伺服器等應用領域快速成長，榮惠-KY積極拓展北美、歐洲與墨西哥等新市場據點，回應車載電子客戶的全球擴張需求，並將多元化產品組合視為分散單一市場波動風險的關鍵策略。

今年上半年，公司主要營運據點表現穩健，6月合併營收達新台幣1.54億元，年增9.28%，累計前6個月營收年增率維持正成長，營運表現符合預期，劉世璘指出，這正是榮惠在供應鏈彈性與少量多樣策略下，能穩健因應外部變數最佳證明。財務體質方面，公司近年獲利穩定，依循股利政策持續發放現金股息，實際回饋長期支持的股東。

劉世璘最後強調，榮惠-KY將持續以「客戶競爭力就是我們的競爭力」為核心理念，協助客戶優化產品設計與採購策略，強化供應鏈彈性與國際布局，並發揮輕資產經營與彈性調度的優勢，帶領榮惠穩健邁向全球PCB整合服務的領導品牌。

關鍵字： 榮惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【天價一碗麵】台中男不甩演習騎車買午餐！最高可罰15萬

推薦閱讀

5檔台股ETF換股揭曉　00692增加21檔成分股、00900換血26檔

5檔台股ETF換股揭曉　00692增加21檔成分股、00900換血26檔

5檔台股ETF換股揭曉，資產管理規模以富邦公司治理ETF（00692）、富邦特選高股息30ETF（00900）兩檔最大分別320億元以及295億元，00692所追蹤「公司治理100指數」增加21檔成分股，00900追蹤「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」則有26檔成分股換血。

2025-07-16 19:09
南電連拉2根漲停被盯上　並列上市櫃27檔注意股

南電連拉2根漲停被盯上　並列上市櫃27檔注意股

載板大廠南電（8046）今（16日）續拉第二根漲停，股價創2024年8月以來新高，統計本（7）月以來上漲幅度超過5成，今遭證交所列注意股，統計今日共有包含上市櫃共有27檔列注意股。

2025-07-16 18:14
台積電設備商ASML明年成長難確定　美股盤前重挫逾7%

台積電設備商ASML明年成長難確定　美股盤前重挫逾7%

台積電（2330）即將在明（17）日召開法說，而設備商艾司摩爾（ASML）早一天揭露業績，公司同時坦言「此階段仍沒有辦法確定2026年成長」，導致美股盤前重挫逾7.5%，市場憂心台積電等半導體股受到波及。

2025-07-16 16:34
台股驚驚漲收復2萬3！法人嘆「摸不透」　多空分歧

台股驚驚漲收復2萬3！法人嘆「摸不透」　多空分歧

台積電（2330）上攻1130元波段高點，今（16）日台股站上23000點，創下近五個月波段新高，對於後市表現，法人看法分歧，國泰證期顧問處協理蔡明翰看法樂觀認為，輝達、美國科技股以及台積電ADR三者股價連動竄高，台股沒有不漲的道理，台股指數有機會挑戰24416高點；統一投顧董事長黎方國則說下半年有第二季財報五大不確定因素，投資人不妨先行獲利了結。

2025-07-16 12:29
CCL三雄獲美系外資按讚　台光電盤中閃見千元天價

CCL三雄獲美系外資按讚　台光電盤中閃見千元天價

美系外資看好AI需求帶動銅箔基板（CCL）族群上衝，全面調高台輝電（2383）、台燿（6274）及金像電（2368）目標價且都授予「買進」等，受此激勵，台光電盤中衝破千元閃見1005元天價，不過台耀、金像電皆走跌。

2025-07-16 12:28
債蛙悲鳴！5檔美債ETF齊刷史上新低　華爾街看衰後市　

債蛙悲鳴！5檔美債ETF齊刷史上新低　華爾街看衰後市　

受到關稅戰引發通膨及政府支出增加等因素干擾，華爾街看空美債後市，5檔在台上市的債券ETF今（16）日盤中齊刷史上新低，債蛙悲鳴。

2025-07-16 11:33
宏達電透露新品即將發表　股價漲停鎖死、成交量破萬張

宏達電透露新品即將發表　股價漲停鎖死、成交量破萬張

HTC宏達電15日於全球 HTC VIVE 官方社群平台釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息，雖然並未釋出任何新品資訊，不過消息仍帶動宏達電今日股價上漲3.75元漲停鎖死，股價也來到41.5元，成交量開盤一個小時達1.3萬張。

2025-07-16 10:25
快訊／日圓現鈔「0.2007」刷史上最甜　10萬台幣多換7.3萬日圓

快訊／日圓現鈔「0.2007」刷史上最甜　10萬台幣多換7.3萬日圓

受到美國降息延後，美元指數走強，日圓轉貶，台銀日圓現鈔今（16）日第一盤賣出價掛「0.2007」再刷史上最甜，與前波換匯高點0.2351相較，以10萬台幣現鈔可以多換約7.3萬日圓。由於台銀日圓即期匯價已來到0.1992同創新低，市場持續期待台銀日圓現鈔牌告價摜破0.20字頭。

2025-07-16 09:27
搶攻工業用嵌入式儲存市場　預計7月17日登錄興櫃

搶攻工業用嵌入式儲存市場　預計7月17日登錄興櫃

專注於工業級快閃記憶體模組與工控平台整合服務的英柏得科技（7843），預計於114年7月17日登錄興櫃掛牌交易，英柏得長期深耕工業用嵌入式儲存領域，產品廣泛應用於工廠自動化、監控錄影、車載、醫療裝置及工業物聯網（IIoT）等高可靠度環境，113年營收達2.7億元，毛利率約46%，歸屬母公司稅後純益為5,175萬元，每股盈餘（EPS）為1.81元。

2025-07-16 10:16
68.4萬股民注意！006208完成填息　股息8／8日入帳

68.4萬股民注意！006208完成填息　股息8／8日入帳

資產規模2452億元、受益人數逾68.4萬的市值型ETF富邦台50（006208）於今（16）日除息，每股配息0.989元，受惠大盤攻高到23000點，006208開高走高到117.05元，順利完成填息，此次股息預計8月8日入帳。

2025-07-16 10:14

讀者迴響

熱門新聞

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

快訊／日圓現鈔「0.2007」刷史上最甜　10萬台幣多換7.3萬日圓

宏達電透露新品即將發表　股價漲停鎖死、成交量破萬張

台電否認救災畫面擺拍　狠嗆電力產業工會「不代表多數員工」

即／台電工會4聲明打臉「產業工會」　駁照片擺拍

三元電池廠大火！台泥董座張安平震怒返台

雙薪160萬「每月只能存2萬」！人夫勸世：別生孩子

印尼關稅降到19%！4大代價曝光　要買50架波音飛機

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

緯創數技投控董金援小40歲女密友　資歷顯赫

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366