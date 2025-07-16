台積電設備商ASML明年成長難確定　美股盤前重挫逾7%

▲ASML對明年展望保守，美股盤前重挫逾7%。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）即將在明（17）日召開法說，而設備商艾司摩爾（ASML）早一天揭露業績，公司同時坦言「此階段仍沒有辦法確定2026年成長」，導致美股盤前重挫逾7.5%，市場憂心台積電等半導體股受到波及。

至台北時間16日下午4點，ASML美股盤前報價來到761.56美元，下跌7.5%。

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ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示，第二季的總營收達到 77 億歐元，達到指引高點。毛利率為 53.7%，高於指引，主要受惠於進階業務升級和一次性成本效應降低。

不過ASML對明年展望至今仍不明朗。據ASML發布的新聞稿指出，雖看到 AI 客戶的基本面需求依然強勁，但總體經濟和地緣政治帶來越來越多不確定性。因此，儘管持續為2026年的成長做準備，在此階段仍沒有辦法確定。

針對股票回購計劃近況、發放股息計劃，ASML表示，普通股每股 1.6 歐元的期中股息將於 2025 年 8 月 6 日發放。公司根據目前 2022 - 2025 年的股票回購計劃，ASML 在第二季回購了價值約 14 億歐元的股份。